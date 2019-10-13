"Наследие советских времен". В сети "набросились" на пенсионера, хотевшего оставить старые шины в лесу

Репортер программы Degpunktā Микс Дуцис опубликовал в Facebook видео, на котором видно, как пожилой мужчина избавляется от изношенных покрышек в лесу в Берги. Впрочем, заметив очевидца, снимающего все на телефон, пенсионер передумал оставлять шины в неположенном месте и сложил их назад в багажник своего автомобиля.

"Вот с таким господином встретился сейчас в Берги. Бросал в кусты свои старые покрышки! После моего дружелюбного обращения почти так же быстро собрал и положил их обратно в багажник. Но если хотите знать, почему в лесу появляется дерьмо, то вот вам один из "авторов", — написал Дуцис.

Видео очень быстро стало вирусным. Пользователи Facebook стали активно делиться сообщением и возмущаться действиями пенсионера. За десять часов с момента публикации было сделано более 4000 репостов и оставлено около 200 комментариев. Видео просмотрели более 70 000 раз.

Многие в комментариях отметили, что даже в наше время, когда экоактивисты борются за чистоту окружающей среды, находятся такие люди, которые загрязняют планету. Некоторые пользователи связали такое поведение с наследием советских времен, когда люди не стремились утилизировать отходы и устраивали на природе свалки.