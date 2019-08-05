"Неперспективный клиент". Swedbank отказался открывать пенсионерке счет; в банке говорят о возможной ошибке

К Виталию за помощью обратилась пожилая соседка. В связи с преклонным возрастом у женщины накопилось много чеков из поликлиники, и она решила получить возврат налогов. "Для того чтобы облегчить бюрократическую процедуру возврата налогов нужно подключиться к порталу Latvija.lv, а для этого нужен счет в банке. У Валентины его не было. Так как у нее больные ноги, то я решил помочь и подвез ее на машине до филиала банка Swedbanka в Пурвциемсе. Однако открывать счет в банке отказались", - рассказывает Виталий.

"Работница филиала спросила, зачем нам нужен счет. Валентина, сказала, что для регистрации на портале Latvija.lv. Тогда работница уточнила, единственная ли это причина открытия счета, на что Валентина ответила, что хотела бы получать через него пенсию. В данный момент она получает ее наличностью, а в мире высоких технологий обладая интернет-банком и карточкой, можно существенно облегчить жизнь - не надо ходить в банк и платить за коммунальные услуги, - говорит Виталий.

Но нам ответили отказом в связи с тем, что пенсионерка Валентина является неперспективным клиентом. Меня это возмутило, и я попросил написать бумагу с печатью, в которой было бы написано обоснование в отказе, а также указаны имя и фамилия оператора. В ответ услышал реплику "таких бумаг не пишем, и имя не обязаны говорить", "Вы кто такой, уйдите и не мешайте работать".

Мое негодование не имеет границ! Как можно использовать ресурс Latvija.lv, который был специально создан государством для облегчения бюрократии, когда банк себя так ведет по отношению к клиентам!"

В Swedbаnk портал DELFI заверили, что банк доступен для клиентов любого возраста. "Нет никаких условий, которые ограничивали бы человека стать клиентом банка из-за возраста, - пояснил представитель Swedbanka Янис Кропс. - Возможно, такое представление сложилось из-за того, что коллеги в филиале пытались разъяснить ситуацию на русском языке, который не является их родным, и, возможно, поэтому возникло недопонимание. Приносим извинения за возникшие неудобства".

По словам представителя банка, если клиент собирается пользоваться услугами кредитного учреждения, то открыть счет можно бесплатно. Клиент также получает бесплатную услугу — доступ к интернет-банку.

Другая ситуация, если человек хочет стать клиентом лишь для того, чтобы использовать инструменты аутентификации для использования услуг, не связанных с банком. "Если читательница хотела открыть счет в Swedbank лишь для того, чтобы использовать его в качестве инструмента доступа к порталу Latvija.lv, то работники Swedbanka отказали в данной возможности, объяснив, что это может быть невыгодно и неудобно. Например, открытие счета будет бесплатным, но инструменты аутентификации для интернета-банка могут быть платными. Если читательница выразила желание использовать отдаленные инструменты, то, возможно, ей придется приобрести кодовый калькулятор, который обеспечит доступ к интернет-банку. Вторая альтернатива - приобрести смартфон и инсталлировать приложение Smart-ID, что тоже может потребовать дополнительных затрат, потому что придется покупать новый телефон", - говорит Янис Кропс.

"Swedbank является социально ответственным предприятием, целью которого не является получение прибыли путем продажи кодовых калькуляторов или других инструментов аутентификации, поэтому в этом случае коллеги предложили для доступа к порталу Latvija.lv использовать другие разработанные государством услуги, - говорит представитель Swedbanka. - Если же читательница действительно решила стать клиентом банка, чтобы было удобнее управлять своими финансами, то еще раз приносим извинения и будем рады открыть счет. Для этого необязательно сразу идти в филиал. Можно заполнить соответствующий бланк на домашней странице Swedbank - наши работники свяжутся с потенциальным клиентом и пригласят в банк для подписания необходимых документов".