Новый владелец купил японскую машину по внешнему виду и "попал" на тысячу евро

Автомеханик Юрис опубликовал видео об очередном автомобиле, попавшем в его автосервис. Новый владелец Honda FR-V купил машину, которая 10 лет ездила по Латвии и не проверил её перед покупкой в сервисе. В итоге хозяин расстался с "основательной тысячей", чтобы привести автомобиль в порядок.

Машина снаружи выглядит отлично — нигде не видно ржавчины. Однако, сняв крылья арок колес и декоративные элементы багажного отделения, открылось, что автомобиль основательно проржавел.

Предыдущий владелец о проблеме машины знал — местами ржавчина была довольно дешево отремонтирована. "Этой машине надо всё основатель приварить, чтобы на ней ещё хоть недолго можно было ездить", - делает вывод автомеханик Юрис. Он советует, прежде чем покупать автомобиль, который ездил по Латвии, проверить его в автосервисе, чтобы потом "не попасть на деньги".