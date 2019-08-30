"Опять сбой". Как купить лекарства, если система е-Здоровья "зависла"

В Национальной службе здравоохранения (НСЗ) сообщили, что еще в середине недели (среду) информировали аптеки и врачей о том, что в конце недели в период с 22.00 часов 23 августа до 6.00 часов 26 августа в работе е-Здоровья возможны сбои из-за запланированных работ по улучшению системы. Соответствующая информация была также на портале е-Здорвья. "Обычно эти работы планируются в конце третьей недели месяца и происходят в ночные часы, однако, в этот раз в отдельных аптеках 24 августа в период с 10.00 до 13.00 и с 17.00 до 20.00 в работе системы могли быть сбои из-за затянувшихся работ, - сообщила руководитель отдела общественных отношений НСЗ Агнесе Ясеновича.

Заходя в систему е-Здоровья, чтобы выписать пациенту рецепт, врачи заблаговременно видят сообщение о планируемых работах, из-за которых могут возникнуть проблемы с покупкой лекарств. Поэтому НСЗ призывает медиков в таких случаях пациентам (особенно, если речь идет о пенсионерах) обеспечить распечатку е-рецепта. Если пациент видит в аптеке предупреждение о возможных сбоях в работе системы е-Здоровья или о них предупреждает врач, то он может распечатать на портале е-Здоровья свой рецепт и предоставить в аптеке эту копию.

"Служба ранее уже указывала: в случае, если нужно выписать е-рецепт, но по техническим причинам это невозможно сделать, врач вправе выписать бумажный рецепт. Ввод этого рецепта в систему обеспечит аптека, как только это будет возможно. В свою очередь, если необходимо открыть электронный больничный, но это невозможно сделать по техническим причинам, врач делает пометку в медицинской документации и открывает е-больничный лист в течение следующих пяти рабочих дней, указывая в системе е-Здоровья первый день больничного", - говорит Агнесе Ясеновича.

В случае если лекарства по е-рецепту нужны срочно, НСЗ призывает пациента связаться с практикой своего семейного врача и узнать о возможности получения бумажного рецепта, или же обращаться к дежурному врачу, который оказывает медицинскую помощь вне рабочего времени семейных врачей (в том числе в субботу) и который также как и семейный врач вправе выписывать больничные, рецепты и т.д.

В свою очередь, если требуется неотложная помощь, так как под угрозой здоровье или жизнь человека, нужно обращаться в приемное отделение ближайшей больницы или связаться со скорой.

Для того, чтобы обеспечить непрерывность терапии и использовать медикаменты по указанию врача, НСЗ призывает жителей следить за количеством оставшихся таблеток и микстур, необходимых для лечения хронических заболеваний, и своевременно обращаться к врачу за рецептом. Получая плановые медицинские услуги в стационарах (хирургические операции, услуги по реабилитации и др.), пациентов также призывают своевременно обеспечить себя необходимыми для ежедневного пользования медикаментами (например, для лечения сахарного диабета, умственного здоровья, гормональными препаратами и др.). "Это важно, так как не во всех медицинских учреждениях доступны медикаменты для специфического лечения, - поясняет Агнесе Ясеновича.