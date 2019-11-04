"Осложнение от наркоза". В одной больнице девушке покалечили зубы, а в другой — доломали

Молодая девушка Елена (30) очнулась после операции, проведенной под общим наркозом, и обнаружила, что ее зубы сломаны. Инцидент произошел 20 сентября в Ида-Таллинской больнице, пишет rus.delfi.ee.

”Мне сказали, что в тот же день я смогу пойти домой. Перед операцией я заполнила анкету для анестезиолога о том, что у меня нет никаких аллергий и пр. Насчет зубов в бумагах говорилось лишь то, что во время наркоза могут быть повреждены протезы, но у меня свои зубы”, — говорит Елена.

Как вспоминает Елена, операция продлилась около часа, а очнулась женщина лишь тогда, когда ее перекладывали на кровать. ”Я сразу машинально провела языком по зубам и почувствовала, что один передний шатается, а второй надломлен”, — вспоминает Лена.

Она сразу стала расспрашивать медсестер даже не о том, как прошла операция, а что случилось с ее зубами.

”Мне отвечали: ”Вам доктор все расскажет”. Я была после наркоза, чувствовала боль после самой операции, и еще было непонятно, что произошло с зубами. Доктор пришла только через два часа. Первый мой вопрос опять-таки был о зубах”, — говорит Лена.

Врач сказала, что когда девушке вытаскивали трубку, то случайно повредили зубы. По словам Елены, это говорилось с ухмылкой, словно так и должно быть.

”Я просила, чтобы пришла анестезиолог и объяснила мне, как возможно сломать зубы, вытаскивая силиконовую трубку. Но ни анестезиолог, ни кто-либо другой мне так ничего и не объяснили. И со стороны персонала не было никакого желания помочь мне понять, что случилось и как теперь быть”.

Девушке несколько раз пришлось просить документы с подтверждением, что она выходит из больницы со сломанными зубами. Не сразу, но она получила подтверждения от врача и анестезиолога. Последний, однако, написал, что, вероятно, зубы у девушки были сломаны еще до операции.

”По словам пациента, с зубами проблем не было. Однако полагаю, что здоровые зубы не могли начать шататься после таких легких манипуляций. При надевании маски (с трубкой для гортани — прим. ред.) и ее снятии не применялась сила”, — говорится в пояснении анестезиолога.

Никаких извинений девушка не услышала. По ее словам, все вели себя, словно так и должно быть.

Надо отметить, что Елена все же не растерялась в сложившейся ситуации. Несмотря на то, что она сразу получила выписку, касающуюся операции, домой она пойти не могла, а осталась в больнице еще до следующего дня. Помимо проблем с зубами, девушка также плохо чувствовала себя после самой операции. ”Мне было плохо, и кроме того, я боялась, что если уйду без подтверждения о том, что после операции зубы оказались сломанными, потом не смогу ничего доказать. А лечить зубы — это не три евро стоит”, — говорит девушка.

Компенсацию обещали

Больница, по словам Елены, согласилась компенсировать лечение зубов на основании чеков. Однако предварительно все будет проверяться.

”Стоматолог должен будет подробно расписывать каждый мой прием: что делал, зачем делал, и касается ли это повреждения. В больнице потом будут дотошно разбираться. Не каждый стоматолог согласится так подробно все описывать, и вообще ввязываться в такое лечение”, — говорит девушка.

На запросы журналиста и просьбу разъяснить, как все было, представители Ида-Таллиннской больницы ответили, что ждут от пострадавшей документов, на основании которых будет рассматриваться требование о компенсации. До этого больница не хочет комментировать ситуацию.

Лечить надо сразу

Уже на следующий после операции день Елена обратилась к стоматологам в две разные клиники, где подтвердили, что зубы сломались не сами по себе, а под воздействием приложенной силы. ”Сначала я обратилась к стоматологу, у которого была раньше, летом. У них в клинике имеется рентгеновский снимок моих зубов, где видно, что они целые”, — говорит Елена и показывает новые снимки, где отчетливо видна поперечная трещина на одном зубе и скол на другом.

В двух клиниках девушке составили примерно одинаковый план лечения. Если ставить просто коронки, стоимость составит 1000 евро. Второй вариант — имплант, это обойдется приблизительно в 3000 евро. ”Единственное, что материалы для лечения разные. Одни говорят — керамическая коронка, другие — циркониевая. И еще некоторые нюансы”, — говорит Елена. К моменту выхода статьи девушка уже проконсультировалась в семи стоматологических клиниках, потратив на одни лишь визиты и диагностику около 400 евро.

По большому счету Елене нужно переделывать два зуба. Лечение сложное и дорогое, и начинать его нужно незамедлительно.

В очередной клинике, куда Елена обратилась спустя почти неделю после операции, ситуацию с зубами только усугубили, считает девушка. ”Я просила врача лишь посмотреть и проконсультировать меня о ходе возможного лечения. И даже не поняла, в какой момент он начал что-то делать. В результате доктор отломил ту половину зуба, которая уже была надломлена. И что-то налепил на ее место. Теперь у меня огромный конский зуб”, — уже не сдерживает слез девушка.

По ее словам, в клинике разразился скандал, ее обругали и выгнали.

”Врач мне даже не объяснил, что и зачем он сделал. Сказал, что и так много времени потратил на меня, другой пациент ждет. А следующий визит предложил назначить на 28 октября. Но я не могу месяц ходить с таким зубом. Тем более еще и второй лечить надо”, — говорит Елена.

В поликлинике не отрицают инцидент, однако отмечают, что пациентка и ее муж были на нервах, неадекватно вели себя, поэтому их попросили уйти. ”После первичного осмотра врач сказал, что зуб можно спасти, и при пациентке велел ассистенту подготовить все для лечения. Вернувшись, врач начал лечение, во время которого пациентка ни разу не сказала, что не хочет этого, — говорят в руководстве клинике. — Более того, в конце визита врач хотел её обрадовать и сказать, что зуб удалось восстановить, а канал очистить от старого цемента, что является технически сложным. На весь Таллин врачей, способных провести такие процедуры, можно пересчитать по пальцам одной руки. Но у пациентки почему-то была очень бурная негативная реакция, даже истерика. Именно эта реакция спровоцировала ссору между её мужем и врачом. Поэтому врач попросил их выйти”.

Представители клиники сожалеют о том, что произошло, и при необходимости готовы сообщить Елене, где и у кого она может качественно завершить лечение проблемного зуба.

Елена, однако, не хочет больше возвращаться в данную клинику, считая, что врач изначально вел себя очень нервозно и неэтично. ”Я верю, что он не единственный, кто способен мне помочь”, — говорит девушка.

Позднее Елена была еще в одной стоматологической клинике, откуда ее направили к ортодонту — после консультации станет ясно, что делать дальше.

Зубы не в приоритете

”Повреждение зубов как осложнение от наркоза случается один раз из тысячи, — комментирует руководитель отделения анестезиологии Ляэне-Таллинской центральной больницы Неэме Сомма. — Повреждение происходит при установлении дыхательной трубки. Как правило причина такого осложнения в особенности анатомии челюсти и шеи пациента, а также пародонтит. И не всегда можно избежать осложнений. Если в ходе операции стоит выбор спасти пациента от удушья или защитить его зубы, то, конечно, врачи всегда выбирают первое”.

Но, по словам Елены, ни о каких осложнениях в ходе операции ей позднее не говорили, хотя она и спрашивала.

”Наркоз в наше время довольно безопасная процедура, тем не менее, с ним связаны некоторые риски. Они значительно увеличиваются, если у пациента есть хронические болезни, аллергия на лекарства, или же он употребляет алкоголь, табак и наркотики”, — добавляет Сомма.

Подруги по несчастью

В похожую ситуацию в 2018 году попала другая женщина, Ольга (имя изменено — ред.) из Ида-Вирумаа. ”Когда меня привезли после операции в палату, я почувствовала во рту что-то непонятное. Муж посмотрел, а во рту такой сюрприз. Медсестра сказала, что так бывает. Муж сильно удивился — операция была на руке, а жена вышла без зубов, — вспоминает Ольга. — Супруг отправился к главврачу, который велел ехать к зубному. Это тоже отдельная история”.

Но, по словам Ольги, на следующий день ей позвонил анестезиолог, они встретились — врач принес извинения, объяснил, почему это случилось. Сказал, что женщина зажала зубами трубку, он начал ее выдергивать и не рассчитал силы.

”Было видно, что он сам переживал, — добавляет женщина. — Потом я ходила в больницу, где мне еще раз все объяснили, хорошо отнеслись. Но в итоге я семь месяцев ходила с железками во рту, чтобы спасти зубы. Дело в том, что два верхних оказались расшатаны, а один нижний вывернут, как бы смотрел прямо”.

Стоматолог не давал никаких надежд, сказал Ольге, что все зависит от организма. А зубы ей удалось спасти только из-за того, что успели их зафиксировать практически сразу после операции, еще даже наркоз не отошел. Женщина очень признательна доктору, который не отказался от сложного случая и спас зубы.

”Верхние зубы быстрее восстановились, а нижний так до конца и не зажил. Твердое я больше не ем, — говорит Ольга. — Лечение обошлось примерно в 200 евро, на основании чеков возместили все расходы”.