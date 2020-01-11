Пассажиры Wizz Air: Компенсацию за потерянные чемоданы пришлось ждать больше года

Потерей багажа и длительными разбирательствами с авиакомпанией Wizz Air закончился отпуск Ирены и ее мужа. Для выплаты денег пришлось подключать Европейский центр защиты прав потребителей.

"16-го апреля 2018 года мы с мужем летели рейсом W6 2563 из Риги в Барселону в отпуск на месяц. У нас были приобретены дополнительных два багажных места по 20 кг каждое, и мы сдали в аэропорту чемоданы с личными вещами, - рассказывает Ирена. - Какого же было удивление, когда в аэропорту Барселоны на ленте выдачи багажа своих чемоданов мы не дождались. Оказалось, что они в пути потерялись. На стойке Lost&Found аэропорта нам выдали справку об утрате чемоданов, так называемую PIR, и в случае, если они найдутся в ближайшие дни, то уверили, что их доставят прямо нам в отель.

К сожалению, наши чемоданы не нашлись и нам пришлось обращаться в авиакомпанию Wizz Air за компенсацией. И тут начались самые невероятные злоключения.

На прямое обращение в авиакомпанию, заполнив все формы претензии на их сайте, положительного ответа мы так и не получили. Уже с помощью коллег юристов в Риге, выяснили, что согласно Монреальской конвенции (The Montreal Convention 1999 (MC99) - прим. ред.) за каждое утраченное место, сданное в багаж, авиакомпания должна выплачивать компенсацию 1000 SDR, что примерно составляет 1100 евро (компенсации привязываются к специальным правам заимствования (Special Drawing Rights, SDR). Это искусственное платежное средство, курс которого публикуется ежедневно и формируется на основе корзины пяти валют - доллара, евро, японской иены, китайского юаня и фунта стерлингов - прим. ред). Дополнительно авиакомпания также компенсирует затраты на приобретение предметов первой необходимости и соответствующей погодным условиям одежде.

Составив юридически обоснованную претензию, обосновав сумму ущерба и приложив чеки на затраты, вновь обратились к Wizz Air. Далее завязалась продолжительная переписка, нас просили предоставить отсканированные чеки не в одном файле, а каждый чек по отдельности, якобы не было видно содержания. В конце концов, через полгода разбирательств, Wizz Air нам предложила компенсировать 300 евро…

Естественно, мы на это не согласились, так как это совсем не соответствовало реальной стоимости утраченных чемоданов с личными вещами. И решили обратиться к международным фирмам по взысканию, таким как Airhelp, Compensair и прочим. Оказывается, все предлагают компенсации за задержку рейса и практически никто не связывается с утраченным багажом. В итоге одна из таких фирм из Чехии приняла от нас заявление, но через некоторое время пропала, перестала отвечать на электронные письма.

После некоторых раздумий мы решили обратиться в Центр по защите прав потребителей в Риге, откуда нас переадресовали в Европейский Центр по защите прав потребителей. Подали все документы против Wizz Air, к которой обратился European Protection Center в Венгрии, и только после этого они предложили увеличить сумму компенсации до 800 евро, на что прислали в мае письменное уведомление.

Мы направили свои банковские реквизиты и стали ждать перечисления компенсации. В октябре, так и не дождавшись компенсации, снова связались с Европейским Центром по защите прав потребителей, которые, в свою очередь, через коллег в Венгрии, получили ответ, что якобы Wizz Air хотела перечислить компенсацию, но указанные нами банковские реквизиты не соответствуют действительности. Так и не расшифровав что это означает, подали заново те же самые банковские реквизиты, и, в итоге, в субботу 17-го ноября 2019 года, через полтора года, получили компенсацию".

Комментирует представитель Wizz Air Андраш Радо:

"Согласно Монреальской конвенции, максимальная ответственность авиакомпаний за утраченный багаж составляет 1131 SDR. Учитывая, что согласно информации в системе резервации, у обоих пассажиров был ультралегкий багаж, и основываясь на списке предметов из потерянных сумок, обслуживающий персонал подсчитал, что размер соразмерной компенсации составляет 831,50 евро. Сумма была предложена пассажирам и они согласились.

Процедура рассмотрения заявки заняла больше времени чем обычно, потому что претензия была получена по нескольким каналам. Если пассажир уполномочил официального представителя управлять претензией от его/ее имени, мы можем связываться только по этому каналу. В марте 2019 года мы проинформировали пассажира об этом факте.

Пассажира представлял Европейский центр потребителей (ЕЦП) и в апреле 2019 года эта организация подтвердила, что пассажир получил компенсацию и дело можно закрывать. В октябре 2019 года ЕЦП связался с нами и проинформировал, что банковское перечисление все же не получено. И только в ноябре 2019 года были получены верные банковские реквизиты, на основании которых мы могли повторно перечислить эту сумму. В конце ноября ЕЦП подтвердил, что это перечисление было успешным".