"Плесень на стенах, окна на потолке". Пенсионерка в шоке от выделенной Рижской думой квартиры (+ видео)

В редакцию DELFI обратилась 76-летняя пенсионерка, которая в шоке от социальной квартиры, предложенной Рижской думой. Женщина на грани отчаяния и не знает, что делать - она понимает, что после смерти мужа ей не потянуть съемную квартиру, но жить в тех условиях, которые предлагает столичное самоуправление, она просто не сможет.

Нина живет в съемной квартире. Хозяйка разрешила платить только за коммунальные услуги. Когда был жив муж и соответственно было две пенсии, было легче. Оставшись одна, пенсионерка поняла, что жизнь превратилась в выживание: "У меня пенсия 239,15 евро. Из них 100 евро приходится отдавать за коммунальные услуги".

В марте 2011 года женщина встала в очередь на получение социального жилья. Первая квартира общей площадью 16 квадратных метров не подошла, так как кухня была объединена с комнатой. "Я - астматик и из-за всех этих запахов у меня начинается приступ, - поясняет пенсионерка. - Я просила , чтобы мне выделили жилье в Задвиньи. У меня там сестра 80-летняя живет. Нам трудно добираться друг до друга с разных концов города. Но мне ответили: мы даем, что есть. Хорошо. В итоге выдели жилье на улице Лубанас как квартиру со всеми удобствами и ни слова не сказали, что это чердачное помещение: жилая кухня, окна на потолке, плесень на стенах. Судя по всему, нужно менять всю проводку. По тому как скошен потолок, во весь рост можно ходить в коридоре, ванной и немного по жилой кухне. А когда снег будет лежать на горизонтальных окнах, придется жить без дневного света. Спрятаться от солнца или луны тоже невозможно. И это квартира со всеми удобствами. Это просто издевательство какое-то!" - не скрывает отчаянья Нина.

Посмотрев вторую квартиру, женщина в тот же день написала в думу отказ. В официальном ответе, который она получила, сказано, что самоуправление может выделять социальные квартиры только в соответствии с установленными в законах категориям лиц и в установленном порядке. "Самоуправление предложило однокомнатные квартиры со всеми удобствами на улице Аглонас (4-й этаж, реновированный дом с лифтом) и на улице Лубанас (дом с лифтом), от аренды которых вы отказались, - говорится в письме. - Согласно условиям нормативных актов, отдельно живущим людям, достигшим пенсионного возраста, а также инвалидам первой и второй группы, предложены для аренды жилые помещения в социальных домах. Для аренды предлагаются такие жилые помещения, которые поступают в распоряжение Квартирного управления. Месторасположение помещений, их площадь и планировка разные. Возможности самоуправления не всегда совпадают с пожеланиями клиента, поэтому отказываясь от предложенного жилья свой выбор нужно тщательно взвесить".