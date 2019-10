"Помахали ручкой самолету". Из-за очередей в аэропорту 20 пассажиров опоздали на рейс Рига-Киев

В ночь на 9 октября 20 человек не попали на рейс авиакомпании Wizz Air Рига-Киев. По словам пассажиров, виной всему бардак, который творится на пункте контроля безопасности в аэропорту "Рига". Администрация аэропорта обещает компенсировать убытки тем пассажирам, которые прибыли как минимум за два часа до вылета и по вине аэропорта не успели на самолет.

"20 граждан Украины просто помахали ручкой самолету, улетающему на Киев, потому что в рижском аэропорту работает в час пик один пункт контроля из 8! В промежутке 2 часов улетают 6 бортов и аэропорт это не парит... Всего лишь 2 человека проверяют на контроле всю эту ораву, которая очередью растянулась на сотни метров. В очереди стоит человек 500 и всего лишь два человека досматривают их вещи на контроле! Два, Карл!!! И приезд за два часа в аэропорт до вылета, а у некоторых за три-четыре часа - не увенчался успехом! Тем, кто вложил 10 евро в fastline - тоже не особо помогло. Дружно не улетели все!" - написал на своей странице в Facebook Александр Глущенко.

По словам мужчины, 20 человек простояли в очереди на контроль два-три часа, добрались до паспортного контроля, прошли его, и все равно не успели. "Перед ними просто захлопнули дверь!" - говорит он.

По словам туриста, когда сотрудникам аэропорта сообщали о том, что скоро вылет, что люди опаздывают, в ответ не последовало никакой реакции. "Никто ни за что не отвечает! Начальства службы безопасности нет! По кругу тычут друг на друга пальцами. Начальство аэропорта тоже не на месте! Оно дома спит! Звонить не будем, не можем, номеров нет, мы не сотрудники аэропорта, а просто сидим тут под буквой "I" - справки раздаем! Помочь ничем не можем. Пишите заявление! Рассматривать будем 14 дней. Проблемы пассажиров, которые не улетели по вине служб аэропорта – никого не волнуют! Есть у вас деньги или нет – это ваши проблемы! Покупайте билеты самостоятельно, живите, где хотите! Делайте, что хотите. Питайтесь, как хотите!"

В администрации аэропорта порталу DELFI сообщили, что вечером 8 октября процедура прохождения контроля заняла больше времени, чем обычно. В конкретной смене многие сотрудники заболели, поэтому в определенные периоды, особенно в так называемые часы пик, очереди на пунктах контроля безопасности были больше, чем обычно. В результате возникла ситуация, что часть вылетающих в Киев пассажиров не успели на свой рейс.

"Аэропорт приносит извинения всем пассажирам за доставленные неудобства. Тем пассажирам, которые в аэропорт прибыли как минимум за два часа до запланированного рейса и по вине аэропорта опоздали на самолет, обязуемся компенсировать возникшие прямые убытки", - пообещал руководитель коммуникационных проектов Международного аэропорта "Рига" Эдгар Вилцанс. Каждый случай будет рассмотрен в индивидуальном порядке, при этом компенсируемые убытки - это стоимость авиабилетов и гостиница.

Чтобы запросить компенсацию, пассажиры должны заполнить бланк, который можно найти в информационном центре или на домашней странице аэропорта "Рига".

DELFI поинтересовался, как доказать, что ты прибыл в аэропорт за два часа до вылета. "Прибытие каждого пассажира в аэропорт фиксируют камеры видеонаблюдения. Соответственно после получения претензии, наши сотрудники проверят, действительно ли конкретный пассажир прибыл в аэропорт как минимум за два часа до запланированного рейса. Если этот факт подтвердится и пассажир не успел на самолет, будет решаться вопрос о размере компенсации", - объясняет Эдгар Вилцанс.

По его словам, на данный момент аэропорт делает все возможное, чтобы очереди уменьшились, однако, несмотря на это, в так называемые часы пик, время ожидания может превысить 40 минут. Поэтому пассажиров призывают своевременно прибывать в аэропорт, а также подготовиться к прохождению контроля безопасности.

"Пассажир, который полностью подготовился к прохождению контроля безопасности (запаковал правильно жидкости, снял верхнюю одежду и ремень или другие аксессуары, вынул из ручного багажа компьютер, планшет и т.д.), в среднем экономит 30 секунд. В так называемые часы пик, когда контроль безопасности в среднем проходят 1000 человек, правильно подготовленный пассажир может ускорить прохождение очереди и сотрудники могут обслужить на 15% пассажиров больше", - говорит Эдгар Вилцанс.

Громкое обсуждение проблемы длинных очередей на пункте контроля безопасности в аэропорту "Рига" началось несколько дней назад. Люди активно делились в социальных сетях фотографиями и своим возмущением. В ответ руководитель отдела коммуникации Международного аэропорта "Рига" Лаура Карните сообщила, что старый терминал не справляется с возросшим потоком пассажиров. Помимо этого, многие сотрудники аэропорта болеют.

