Разгул стихии: на автобус Lux Express , следовавший из Риги в Таллинн, упало дерево

В четверг утром, во время шторма, бушевавшего в северной части Латвии и Эстонии, произошло ЧП: на лобовое стекло автобуса компании Lux Express, следовавший из Риги в Таллинн, упало дерево.

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"Никто не пострадал, и повреждения не помешали автобусу продолжить поездку в сторону Таллинна", — сказал Янно Ритсберг, исполнительный директор Lux Express, добавив, что навстречу был отправлен запасной автобус.

По словам очевидца, сообщившего Delfi про аварию, в результате падения дерева у автобуса повреждена крыша. Очевидец также рассказал, что на трассе, ведущей из Риги в Таллинн, в четверг утром было много поваленных деревьев.