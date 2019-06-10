Семья вызвала скорую и получила в свой адрес угрозы

1 мая Рейнис и его жена из окна общественного транспорта увидели лежащего на земле мужчину. Супругам показалось, что самым правильным будет вызвать скорую. Однако, прибывшие на место медики стали упрекать пару и даже угрожать ей - вызов оказался необоснованным, так как мужчина заявил, что помощь ему не нужна, пишет delfi.lv.

Все произошло на улице Мелнсила в Агенскалнсе. Мужчина лежал на земле и не двигался. "Когда я вызывал скорую, то был уверен в своей правоте - а если у человека инсульт или инфаркт, а рядом никого - только машины!?" - вспоминает Рейнис.

Примерно через 15 минут, когда супруги уже в своей машине ехали по улице Капселю, жена Рейниса получила звонок из скорой. "Где этот мужчина? Никого не можем найти", - сказала диспетчер и, не дожидаясь ответа, положила трубку", - рассказывает читатель. Так как он был всего в квартале от того места, то решил вернуться и показать, где лежал мужчина или же извиниться за необоснованный вызов, если там уже никого нет.

"Пострадавший" никуда не ушел, он сидел на земле, прислонившись к остановке. Однако медики накинулись на жену Рейниса с упрёками о необоснованном вызове.

"Мы были в шоке. До сих пор ничего плохого о работе Неотложной медицинской помощи сказать не мог. Но после этих наездов я спросил имя этой работницы. Она демонстративно закрыла вышивку со своей фамилией и стала громко кричать: "Идите, идите! Или точно придется отвечать за ложный вызов!"

После случившегося у Рейниса возник вопрос, действительно ли медикам скорой нужно срочно повысить зарплаты за счет его налогов, и налогов того человека, который лежал на земле? И как вообще действовать в такой ситуации? Просто проезжать мимо? "Несмотря на то, что мимо проезжали десятки, даже сотни машин, никто не собирался останавливаться и менять свои планы", - говорит читатель.

В Службе неотложной медицинской помощи зарегистрирован случай Рейниса. "Сообщалось о том, что человек, возможно, без сознания, что является вызовом высокой приоритетности", - пояснила представитель СНМП Илзе Букша. Медики прибыли на место в течение шести минут с включенными проблесковыми маячками и сиреной, маневрируя в интенсивном потоке машин. Мужчину удалось найти через минут пять - они сидел на скамейке в сильном алкогольном опьянении. От помощи медиков отказался.

"Медики передали пьяного мужчину сотрудникам Рижской полиции самоуправления, которая также прибыла на указанный адрес. На этом вызове бригада медиков провела более 20 минут, прежде чем смогла освободиться и ехать на следующий вызов", - говорит Букша.

В каких случаях вызывать скорую?

Отвечая на вопрос "как же действовать, видя лежащего на земле человека?", представитель скорой говорит: во-первых, нельзя проходить мимо, нужно подойти и попытаться с ним поговорить. Если человек не отвечает, его нужно потрясти за плечо, чтобы убедиться, в сознании он или нужна помощь. "Возможно, человек, находясь в состоянии алкогольного опьянения, уснул. В большинстве случаев, если его разбудить, он встает и уходит", - говорит Илзе Букша. Если же степень опьянения настолько большая, что человек представляет угрозу для окружающих, нужно вызывать полицию.

И только в той ситуации, если человек не отвечает и не реагирует, нужно вызывать медиков по номеру 113.

"Почему так важно подойти и оценить ситуацию? Если она будет критической, медики диспетчерского центра по телефону дадут указания, как помочь пострадавшему, пока бригада едет на место. Например, если остановилось сердце и человек не дышит, незамедлительно нужно начать массаж сердца, - рассказывает представитель СНМП. - Если этого не делаем, мозг пострадавшего и другие жизненно важные органы не получают кислорода, и смерть наступает в течение 4-5 минут. В таких ситуациях всегда нужно спросить себя - а что если бы такое случилось со мной или пострадавший был бы моим родственником".

В скорой ежедневно получают информацию о лежащих на земле людях, которым на самом деле требуется помощь окружающих или полиции. Нередко, приехав на вызов, медики не находят человека, о котором сообщалось.

Илзе Букша подчеркивает, что когда медики спешат на такие вызовы, жизнь другого человека возможно идет на минуты. Поэтому может возникнуть недопонимание между звонившим человеком и медиками. "Человек, который вызвал скорую хочет, чтобы оценили его хороший поступок, в свою очередь, медики, оценивая все риски, понимают, что могут не успеть на вызов, где дорога каждая минута - произошла авария, ребенок что-то проглотил и задыхается, у пожилого человека инфаркт или кто-то получил тяжелую травму. Вместо этого им приходится решать проблемы с пьяным человеком, которому не требуется помощь".