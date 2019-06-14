"Три часа под палящим солнцем". На Луцавсале полиция задержала спрыгнувших с пирса детей

В редакцию портала DELFI обратилась читательница, которая вместе с детьми попала в очень неприятную ситуацию на Луцавсале. "Восемь полицейских в течение трех часов разбирались с детьми одиннадцати лет, которые прыгнули с полуметрового пирса", - пишет Марина. Вот как это было.

"9 июня. Жаркий, солнечный день. Что делать? Конечно ехать на пляж, что и было сделано. Позвали за компанию двух друзей сына, итого четыре ребенка. Приехали. Дети от счастья тут же побежали плавать. Увидев “старый любимый пирс”, решили попрыгать, тем более в прошлом году “всегда так делали” и никаких запрещающих знаков не было. Дети радостные побежали, спрыгнули один раз с полуметрового пирса, и тут началось самое интересное, - рассказывает Марина.

Подъехал один полицейский патруль, следом второй и еще двое полицейских на велосипедах. Из окна за происходящим наблюдали еще двое полицейских, oни же по совместительству спасатели. В итоге задержали всю компанию на месте "опасного преступления" и вместо того, чтобы устно предупредить, объяснить и провести беседу (как обычно в цивилизованных странах делается) полицейский отряд выстроил детей перед собой на горячий асфальт и под палящее солнце. Понаблюдав за происходящим, подошла и я (как представитель и родитель одного из мальчиков). Поинтересовалась, все ли в порядке? Оказывается, дети нарушили очень важный закон и сейчас решается, как их покарать. На мой вопрос, а нельзя ли сделать устный выговор и отпустить ребят купаться (жарко ведь), полицейские не отреагировали и продолжили выяснять детали "очень опасного преступления". Когда я спросила, нормально ли детей держать уже час (на тот момент) на горячем асфальте, под палящим солнцем без обуви, без головных уборов, без какой-либо одежды, им разрешили сначала присесть рядом на обочину, а спустя еще полчаса сходить одеться и попить. И все это под конвоем.

Полицейские решили снимать показания, а также обзвонили родителей друзей сына, чтобы те тоже приехали и дали показания. Весь этот ужас под палящим солнцем длился три часа. Такой перехват "особо опасных преступников" (между тем, ребята отличники и занимаются различными видами спорта нон стоп, в том числе имеют разряды по плаванию). А вишенкой на торте оказался “официальный знак”, из-за которого собственно сыр-бор. На бумажке и в пакетике. Да, ребята. Это официальный знак. Спасибо департаменту Рижской думы по благоустройству, полиции, которая ловит злостных нарушителей и спасателям в будке, которые не оторвались от очень важных дел, не подошли сделать предупреждение, а сразу вызвали наряд полицейских".

В правилах Рижской думы Nr.80 "Правила общественного порядка в Риге" сказано: запрещено прыгать в водоемы с объектов инфраструктуры (гидротехнических построек, мостов, пристаней и т.д.) за пределами специально обустроенных для этого мест. "Эти правила созданы ради безопасности самих же детей, чтобы удержать их от опасного занятия. Каждый отдыхающий должен знать эти правила независимо от того, установлены предупреждающие знаки или нет. Знаки являются вспомогательным средством. Кстати, 10 июня на этом пирсе были установлены запрещающие знаки", - говорит представитель Рижской полиции самоуправления Томс Садовскис.

В рамках возможностей спасатели обговаривают с отдыхающими вопросы безопасности, однако, они должны контролировать всю зону отдыха, поэтому нельзя к каждому приставить по спасателю.

"В конкретном месте для купания было замечено, что молодежь прыгает не только с причала, но и с более опасных мест, например, с Островного моста. До сих пор тяжелых травм констатировано не было, однако, это не значит, что их не может быть, поэтому полицейские работают уже сейчас, - рассказывает Садовскис. - Если констатировано нарушение, то спасатели обычно привлекают ближайший полицейский экипаж, чтобы пока выясняются все обстоятельства случившегося, спасатели могли продолжать свою работу. В свою очередь, в любой ситуации, в которой замешан несовершеннолетний, обязанность полиции выяснить также то, насколько благоприятные условия у ребенка дома. Полицейские руководствуются правилами, которые для них разработали специалисты по защите прав детей".

В полиции напоминают - несмотря на то, что в местах для купания дежурят спасатели, в первую очередь отвечать за своих детей должны родители. "К сожалению, в этом сезоне полицейские заметили, что очень многие родители разрешают идти детям купаться одним или с друзьями, то есть без присутствия взрослых. Также нередки ситуации, когда родители вроде бы и рядом, но или спят, или уткнулись в мобильные телефоны. Например, на прошлой неделе сотрудники полиции заметили, что на одном из пляжей без присмотра находились сразу 54 ребенка", - говорит Садовскис, добавляя, что спасатели - это не няньки, их обязанность спешить на помощь, если произошёл несчастный случай, а не присматривать за непослушными детьми.