В Калининград "без визы": налоги почти 100 евро и выматывающая проверка на таможне

Россия облегчила порядок получения виз для въезжающих в Калининград. Можно бесплатно получить электронную визу. Однако к наплыву приезжающих Калининградская область не подготовилась: российские пограничники не только не говорят на иностранном языке, но и общаются с туристами довольно грубо. А самое странное - таможенный осмотр одного автомобиля занимает больше часа. О поездке в Калининград порталу delfi.lt рассказал Ориюс Гасановас.

С 1 июля Россия пытается привлечь в Калининградскую область больше туристов путем выдачи бесплатных электронных виз. Россия приглашает жителей 53 стран мира воспользоваться этой возможностью. В число этих стран входит и Литва. В первые несколько дней было подано около 2000 заявок. В основном за визами обращались соседи – поляки и литовцы.

Официально сообщается, что за визой надо обращаться за несколько дней до поездки. В системе надо указать конкретные дни посещения — въезда и выезда. Видно, поток обращающихся еще невелик, поскольку после заполнения всех документов уже назавтра пришло подтверждение и виза - быстрее, чем за 24 часа. В электронной визе сказано, что со дня получения можно ехать в Калининград. Значит, пока поездку можно планировать и накануне.

Виза действует 30 дней, но в Калининградской области можно быть не дольше 8 дней и въехать по ней можно лишь один раз. Кроме того, считают календарные дни. Чтобы не нарушить правила пребывания, лучше узнайте, когда вы должны покинуть область. Паспорт, по которому вы получаете визу, должен действовать еще не меньше 6 месяцев, в нем должно быть место для печатей.

Очень важный момент – нужно распечатать ответ, в котором сказано, что вам выдана электронная виза. Его надо показать при пересечении границы. Если вы покажете ответ в телефоне или планшете - вас вернут обратно.

При заполнении документов на получение электронной визы сообщается, что надо иметь действующую в России страховку. Предупреждают, что ее копию надо предъявить на границе. Но в минувшие выходные никто такой документ не просил. На вопрос, нужна ли страховка таможенники лишь пожали плечами. "Можете не показывать, необязательно", – подумав, сказала одна из сотрудниц. Один из основных вопросов – какое КПП выбирать? Советск или Ниду? Журналисту советовали ехать через Ниду. Так лучше, но дороже. Клайпедчанка, у которой в Калининграде есть квартира, сказала, что на таможне в Советске иногда приходится стоят 3-4 часа, а иногда и всю ночь. А в Ниде очередей не бывает. Но если едешь через Ниду, приходится платить много налогов.

Во-первых, 12,30 евро стоит переправа на пароме. Второй налог придется заплатить на посту в Алкснине, это экологический сбор в 20 евро. И это еще не все. На российской территории придется также заплатить экологический сбор – те же 20 евро. Если туда и обратно ехать по этому маршруту – никаких льгот не будет, снова придется два раза заплатить по 20 евро - в России и в Литве.

Туда и обратно получается 80 евро, плюс паром 12,30, итого 92,30 евро. Если ехать через Советск, эти налоги платить не придется, но дорога займет больше времени. В субботу в полдень машин на КПП в Ниде было немного. Со стороны Литвы - ни одной. Пограничник только проверил паспорта (2-3 минуты) и пожелал доброго пути. Иначе обстояли дела на таможне в Калининградской области. Там проверка была тщательной и выматывающей. Очередь из трех автомобилей стояла долго. Пришлось простоять час и 20 минут.

Странно, россияне пытаются привлечь туристов, но на всем КПП не было ни одного сотрудника, говорящего по-английски. Несколько женщин могли только поздороваться по-английски и знали слова "паспорт", "стоп" и "иди".

Как выглядит процедура проверки на российской таможне. Сначала надо остановиться у поста номер 1. Там просят показать паспорт и распечатанную визу. После этого проезжаешь на место таможенного досмотра.

На посту номер 2 девушка просит предъявить документы и проверяет паспорт в системе. Потом проверяет визу. Увидев распечатанный вариант, испугавшись, говорит: "Дайте оригинал, копия не годится". "Какой оригинал?" В результате продолжительных выяснений стало ясно, что девушка видит электронную визу, распечатанную на черно-белом принтере впервые. Поэтому она решила, что это копия, а не "оригинал". "Оригинал должен быть цветным", – заявила она и не хотела пропускать. Затем вызвала старшего по званию коллегу. Тот посмотрел на визу и сказал: "Все в порядке".

После проверки паспорта и визы – следует проверка транспортного средства и водителя. Надо заполнить декларацию и указать цель визита. Бланки на русском языке. Если ты русским не владеешь - твои проблемы. Такие проблемы возникают у многих. Растерянные водители обращаются к таможенникам по-английски или по-немецки, а те их не понимают. Водители на ломаном русском объясняют, что по-русски не понимают, но им никто не помогает - рекомендуют смотреть образцы на доске, а те также заполнены кириллицей.

Как ответить на вопросы, если ты не владеешь русским? Как воспользоваться образцом? Таможенники ничем помочь не могут. Приходится обращаться к другим людям, просить их о помощи. Вопросы кто-нибудь да переведет, но как вы на них ответите - ваша проблема. Если вы не пишите кириллицей, то как ответить, откуда вы? Писать по-английски Lithuania или латиницей Litva? На этот вопрос не могли ответить и таможенники.

Заполнение трех анкет заняло 20-30 минут. Два бланка почти идентичны. Заполненные бланки надо сдать на посту 3. Сотрудник вносит данные из анкет в компьютер. Он проверяет документы на автомобиль. После этого идет проверка автомобиля. "Откройте багажник, достаньте из него сумки", – просит сотрудница таможни. После этого просят открыть все окна, проверяют бардачок, заглядывают под сидения. После этого разрешают продолжать путь. Это еще не все. В конце ждет пост номер 4. Там снова просят показать паспорт и визу. Потом просят предъявить зеленую карту. Все в растерянности, нет такой. "У вас она должна быть, поищите", – велит сотрудница. Проверка тщетна. "Нет никакой зеленой карты", – говорят ей. Женщина приказала стоять и не двигаться с места.

После этого она звонит кому-то и спрашивает, дали ли нам карту. Выяснилось, что должны были дать, но не дали, забыли. А в таком случае могут заставить повторить весь путь проверки. Но на этот раз сотрудница махнула рукой и разрешила ехать дальше. Когда журналист возвращался в Литву, машин на посту было больше – 6. Снова проверка заняла около часа. На этот раз все проходило быстрее, анкеты заполнять не пришлось.

Если вам нравится останавливаться в придорожных кафе, киосках, барах, то позаботьтесь о наличных. В России не во всех местах можно расплатиться банковской картой, поэтому вы не сможете купить воды или сходить в туалет, если у вас не будет наличных. Очень важно, въехав в калининградскую область, отключить в телефоне функцию передачи данных, поскольку и интернет, и звонки в России с литовской SIM-картой стоят дорого. Можно приобрести карту местного оператора. Это можно сделать в крупных городах, например, Зеленоградске (если въезжаете через Ниду).

Если вы едете через Советск, такие киоски, в которых продают SIM-карты, можно найти прямо там, их цена 3-4 евро. Имейте в виду, что клиентов местных операторов регистрируют, поэтому потребуется паспорт.

Если вы едете в Калининградскую область, важно заранее бронировать гостиницу, эту информацию также могут потребовать на таможне. В анкетах надо указать адрес, по которому вы будете проживать в Калининградской области. Другой интересный момент – при выезде из гостиницы попросите специальную квитанцию для предъявления на границе. Администраторы знают, о чем идет речь. Этот документ могут попросить на границе.

Если вы не говорите по-русски – поездка будет сложной не только на границе, но и в любом месте, где надо общаться с людьми. Ни продавцы больших магазинов, ни официанты в лучших ресторанах, ни администраторы в гостиницах по-английски почти не говорят. Легче найти человека, владеющего литовским, чем английским. Оператор заправки несколько лет до этого работал в Клайпеде, поэтому знал некоторые фразы по-литовски. Охранник одного ресторана также знал литовский, поскольку работал в Мажейкяй.

Несмотря на то что жителей Литвы заинтересовала возможность получить бесплатную электронную визу в Калининградскую область, пока еще немногие рискнули поехать туда. Автомобили с литовскими номерами стояли только у одного магазина и на АЗС. Гораздо больше здесь приезжих из Латвии, Польши и Германии. А основные отдыхающие в калининградской области – москвичи. Они приезжают сюда на поездах и прилетают на самолетах. Возможно, поэтому местные жители и не стремятся учить иностранные языки.

Кстати, не надо думать, что жители Калининградской области такие же недовольные и отзывчивые, как таможенники. Все, с кем довелось общаться, оказались услужливыми и дружелюбными. Они были рады, что мы приехали из Литвы. И почти все знали хотя бы одно слово на литовском языке. Были и те, кто мечтает побывать в Вильнюсе.