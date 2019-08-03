Авторы российского видео-блога "Гараж 24" провели необычный эксперимент — они залили 20 кг свинца в шины стареньких "Жигулей" и проверили, что из этого выйдет.

В целях эксперимента 20 кг свинца расплавили и заполнили им шины. Свинец был залит только в задние покрышки автомобиля.

Блогер "Гаража 24" начал движение с заполненными свинцом шинами и признал, что, по его ощущениям, никакой разницы не чувствуется — есть свинец в покрышках или нет.

Впрочем, когда скорость движения превысила 40 км/ч, все изменилось — задние колеса автомобиля стали подпрыгивать как баскетбольные мячи, машина потеряла глушитель, а водитель почувствовал себя "початком кукурузы".

В конце эксперимента выяснилось, что у машины не только повреждены колеса — автомобиль потерял пружины подвески, а задняя ось пришла в полную негодность.