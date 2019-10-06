В ночь на субботу, 5 октября, на улице Весетас в Риге произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пяти автомобилей.

Автомобиль Citroen в результате аварии неподалку от Arēna Rīga перевернулся на крышу, сообщил редакции читатель DELFI Репортера Наурис. В полиции сообщили, что в результате ДТП пострадали еще четыре машины.

Полицейские получили вызов на улицу Весетас в 00:35. Приехав на место происшествия, они констатировали ДТП — женщина, находившаяся за рулем автомобиля Citroen, не справилась с управлением, в результате чего транспортное средство перевернулось и зацепило четыре машины, припаркованные на улице.

По информации полиции, в аварии никто из людей серьезно не пострадал, а управлявшая автомобилем Citroen женщина, возможно, находилась в состоянии алкогольного опьянения.