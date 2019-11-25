Читатель Delfi Репортера Айвар, проезжая по шоссе Елгава — Добеле, стал свидетелем того, как косули выбежали на шоссе под колеса проносившегося с большой скоростью автомобиля.

"Водитель автомобиля не заметил, что с поля к дороге приближаются косули, поскольку в тот момент разговаривал за рулем по телефону. К счастью, косули сами успели "затормозить" и уклонились от столкновения", — сообщил Айвар.

Очевидец также отметил, что водитель, едва не сбивший животных, продолжил движение, не снижая скорости. "Кажется, он даже не понял, как ему повезло", — заключил Айвар.

Читатель отметил, что данные регистратора неверны. Мужчина проезжал по шоссе 24 ноября этого года.

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