В четверг, 19 марта, в 21:00 в разных городах Латвии прошел флешмоб. Жители аплодировали из окон медицинским работникам, которые делают важную работу в борьбе с Covid-19. Очевидцы делятся видео акции.

Как на странице акции "Скажем спасибо" в Facebook написали организаторы, аплодисменты посвящаются латвийским медикам, полицейским, учителям, фармацевтам, продавцам, новостным журналистам и всем, кто продолжает работу вопреки обстоятельствам.

Очевидцы поделились с порталом Delfi видеозаписями флешмоба.



Подобная же акция прошла в нескольких странах мира в разное время.



🇧🇪 Brussels | Flagey united to express our huge gratitude for the Healthcare workers 👏🏾👏🏾👏🏾👏🏾

•#bravopourlessoins #applausVoorDeZorg #OnApplaudit #COVID19 #COVID19belgique #COVID19belgie #RESTEZCHEZVOUS #JeResteChezMoi #CoronaVirusUpdate #EuropeNtheCity pic.twitter.com/MHY97qTgj5