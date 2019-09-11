В редакцию обратился читатель, который попытался купить в магазине Vesko продукты и расплатиться 10-центовыми монетами из свинки-копилки. Однако, продавщица отказалась принимать мелочь. Имела ли она право отказывать в обслуживании?

В магазине Vesko Янис хотел купить продукты на сумму шесть евро. На видео видно, что он высыпал 10-центовые монеты, однако, продавщица отказалась их брать из-за якобы "новых правил", которые позволяют принимать мелочью сумму до одного евро, пишет delfi.lv.

Мужчина решил попытать счастья в другом магазине. За шашлык стоимостью 4,99 евро в магазине Maxima он успешно расплатился 10-центовыми монетами. Правда, при этом получил предупреждение, что в следующий раз мелочь не возьмут. В магазине Sky мужчина также без проблем отоварился на три евро, заплатив мелочью.

Могут отказать, если монет больше 50

В компании Baltstor, которой принадлежат магазины Vesko допустили, что виной всему человеческий фактор, так как никаких ограничений на прием мелочи в магазинах нет. "К сожалению, нам нужно извиниться за доставленные неудобства", - отметил директор департамента маркетинга Александр Афанасьев, добавив, что информация будет передана директору магазина.

В свою очередь, в Центре защиты прав потребителей отмечает, что согласно Европейскому регламенту, продавец не обязан принимать платеж, состоящий более, чем из 50 монет. "Таким образом, все зависит от политики конкретного магазина", - говорит представитель ЦЗПП Эвия Лене.

Если же покупатель хочет рассчитаться мелочью и монет меньше 50, но продавец их не берет, то у него есть право обращаться к администрации магазина для решения проблемы. Одновременно представитель ЦЗПП указывает на то, что обменом денег занимаются банки, которые за определенную плату предлагают принять или обменять монеты на банкноты или монеты большим номиналом.

В СГД также ссылаются на регулу ЕС и праве отказать в сделке, если монет больше 50. Одновременно служба указывает, что в Латвии действует закон, согласно которому полагается штраф 70 евро за отказ принимать в качестве законного платежного средства находящиеся в обороте денежные знаки. Исключение составляют те случаи, когда закон и нормативные акты оговаривают другие платежные средства.

Комментируя конкретный случай, в СГД отмечают, что такого рода жалобы к ним поступают крайне редко. Например, последняя была получена весной 2018 года. DELFI рассказывал об этом случае.

В свою очередь, Банк Латвии при расчетах призывает проявлять взаимное уважение и понимание. "В Банке Латвия, показав документ, удостоверяющий личность, мелочь или деньги из свинки-копилки можно обменять на более крупные денежные знаки без комиссионной платы. Если монет много, то сумму перечислят на счет клиента в коммерческом банке", - говорит представитель БЛ Янис Силакалнс.