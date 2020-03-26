"Все смеялись, когда мы надели маски". Дневник 22-летней женщины, заболевшей коронавирусом

Потеря сознания, дикая боль, воспаление легких. Две недели проболевшая коронавирусом жительница Пярну рассказывает, почему и молодые люди должны относиться к вирусу с полной серьезностью. Ее историю публикует rus.delfi.ee.

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"Все смеялись нам в лицо, когда мы надели дыхательные маски, придя на день рождения", — говорит Хелле Ароп. Ее голос на другом конце провода очень слаб, она говорит медленно. Предложения до конца не доводит, потому что их прерывают приступы кашля. Фоном слышно, что кто-то еще рядом заходится в сильном кашле. Это ее сосед по палате.

Хелле — одна из 29 жителей Эстонии, которые нуждаются в стационарном лечении в связи с заболеванием коронавирусом. Ей всего 22, то есть она в таком юном возрасте, когда должна была бы этот "легкий насморк" перенести на ногах. Но это миф, который заставляет многих легковерных людей относиться к эпидемии легкомысленно и махнуть рукой на ограничения в передвижении.

Хелле видит в Instagram, как ее знакомые "ходят на вечеринки, гуляют в компаниях, кофейничают". "Я хочу обратиться ко всем: пожалуйста, не делайте это! Но никто как будто не понимает".

История Хелле показывает, как тяжело может ударить коронавирус по молодым и активным людям. И как важно уже при появлении первых симптомов отделить себя от окружающих. Девушка запечатлела ход болезни в форме дневника вместе с фотографиями и видеороликами. Этот к сегодняшнему дню уже двухнедельный грустный путь начался с чувства утомленности на работе и достиг своей кульминации в машине скорой помощи, которая доставила молодую женщину в Пярнускую больницу.

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11 марта, среда

"Я заболела 11 марта, сегодня уже 25. Никто не хотел бы так долго болеть. Но болезнь еще продолжается", — говорит Хелле по телефону.

В тот день Хелле находилась на работе. Она трудится в магазине одежды в одном из пярнуских торговых центров. Это популярное место. В день через магазин проходит по меньшей мере 300 посетителей, и задним числом Хелле не может припомнить ни единого другого места, где она могла бы подхватить заразу.

Всё началось с простой усталости. "Такое самочувствие, что не хочется ничего делать". Хелле называет себя энергичным человеком. Именно поэтому она сочла ситуацию странной. "Нет сил. Хочешь всё время сидеть". Когда девушка пришла домой, градусник показал 37. Глаза слезились.

12– 13 марта

Утром всё было в порядке, температуры нет. Вечером снова поднялась до 37. "Усталость, слабость, сил нет", — описывает свое состояние в дневнике Хелле. Спустя день градусник показал 37,2. "Появился легкий кашель. Как бы сам специально прокашливаешься. Поначалу я не обратила и внимания".

14 марта, суббота

Градусник по-прежнему показывает 37,2. Кашель продолжается. В Хелле стало укрепляться подозрение, что дело может быть в коронавирусе.

Со своим спутником жизни Лаури девушка должна была идти на день рождения к родственнику. Это было большое событие. Для празднования забронировали местный дом культуры. Приглашенных было 20-30 человек. Хелле и Лаури решили не ходить, но компания настояла. "Вокруг все говорили нам: слушайте, это (болезнь) ерунда".

В итоге они поддались давлению, решили поехать на автомобиле. Хелле одела маску. Зашла на несколько минут в зал. Держалась от людей подальше, рот не раскрывала. Знала, что ведет себя неправильно. Несколько человек в прямом смысле слова посмеялись над ней: "Что ты, в самом деле боишься коронавируса что ли?"

В это время Лаури поговорил по телефону со своей семьей. Они уговорили сразу же возвращаться домой. Хелли вручила подарки, извинилась и быстро покинула праздник.

15 марта, воскресенье

Температура держится на отметке 37.

У Хелен был рабочий день. Одновременно в магазине находятся два работника. К этому времени и у напарницы Хелле тоже появились тревожные симптомы: температура 38 градусов. Хелле уже накануне вечером отправила непосредственному начальнику электронное письмо. Утром обсудили, следует ли вообще идти на работу. Так как замены найти оказалось невозможно, то решили — надо идти.

"Я знала, что нельзя ни к кому и ни к чему прикасаться. Продезинфицировала все вещи, которые трогала". Этим же утром Хелле узнала, что один близкий ей человек попал в несчастье. В шоке она прямо на работе расплакалась. Автоматической реакцией напарницы было ее обнять. "Если у нее до того была какая-то другая болезнь, то от меня она точно заразилась", — говорит теперь Хелле. Коллегу девушки до сего дня на коронавирус не проверили.

Утром Хелле позвонил начальник и распорядился, чтобы она быстро шла домой. Но когда услышал, что у напарницы температура еще выше, то отправили домой ее. "Это был замкнутый круг. На работу взять некого. В фирме никто не знал, что делать". Наконец, решили разбить пару продавцов в другом таком же магазине, и прислать Хелле замену. Примерно в 13 часов девушка смогла покинуть магазин.

На следующий день температура поднялась до 37,5, Хелле взяла больничный, ведь вроде ничего уж очень страшного не было. Прошло уже шесть дней.

17 марта, вторник

"Утром встала с большим чувством тяжести, была боль. Постоянно тянуло на кашель. Пошел озноб, стала расти температура", — описывает свое самочувствие в тот день Хелле.

"Все время хотелось прокашляться, но наружу ничего не выходило. Начали болеть колени, голова распухла, появилось жжение в груди и горле. Стало тошнить", — записала Хелле в дневнике. И еще: болела кожа. К вечеру температура поднялась до 38,7.

Хелле пошла на прием к семейному врачу, сдала анализ крови, сделали рентген легких. Все результаты были в норме.

18 марта, среда

Болезнь быстро прогрессировала. Температура 38, мышечная и головная боль, проблемы с животом. Ночью градусник показал 38,7. "Поскольку я всё время ужасно потела, то мой парень постоянно менял простынь".

В момент, когда стало чуть легче, Хелле пошла под душ. И потеряла там сознание. К счастью, Лаури был рядом и пришел на помощь. "Болея этой болезнью ни в коем случае нельзя оставаться одному. Многие говорят, что здесь такого — обычный грипп. Я не представляю, как я пережила эти ужасные дни одна".

Несмотря на потерю сознания, Хелле скорую не вызвала. Положила холодную тряпку на голову и попыталась заснуть. "Было страшно, что увезут в больницу, туда я вообще не хотела. С температурой можно же и дома бороться".

19 марта, четверг

Температура держится на 38,5. Кашель немного усилился. Хотя насморк не считают симптомом коронавируса, у Хелле он был сильным. К вечеру первые симптомы почувствовал и Лаури. У него заболело горло.

20 марта, среда

"Это было очень плохой день", — вспоминает Хелле. "Страшный насморк, ужасный кашель". Температура колеблется между 37,5 и 38. Все дни после ухода с работы Хелле провела в постели. Встать просто была не в состоянии, поход в туалет — "ужасное предприятие".

"Многие думают, ну что там такого, если подхватишь коронавирус, посмотришь дома Netflix. Классно. На самом деле не посмотришь! Ты будешь не в состоянии. Вместо этого будешь смотреть в стену".

В этот день Хелле поехала домой — она живет от Пярну в 35 км — в первый раз была скорая помощь и анализ на коронавирус. Хотя Хелли не входит в группу риска, она проявила настойчивость. "Звонила каждый день семейному врачу. К тому же — на консультационную линию семейных врачей. Держала свое имя постоянно на слуху, чтобы поняли, что у меня в самом деле симптомы". Результат теста был позитивным.

21 марта, суббота

Хотя температура держалась на уровне 38,5, Хелле почувствовала, что немного полегчало. Она решила прибраться. "Очистила все поверхности уксусом. С удивлением заметила, что не чувствую запаха уксуса".

Раньше она и не обращала внимания, что обоняние у нее отсутствует. И вкус у еды был странный. Лук — только сочный и сладкий. Чеснок — только очень горький и всё. Чай только терпкий. Хотя аппетита не было, Хелле заставляла себя кушать. Брат приносил за дверь еду, в основном фрукты. "Хотела есть только фрукты, но их же дома не запасешь. А тех запасов, которые были, не хотелось".

Вечером Хелле снова стало очень плохо.

22 марта, воскресенье

Дневник: тяжелый день, озноб, плохое равновесие. Равновесие было настолько нарушено, что когда Хелли приседала, то валилась с ног. Добавились новые беды: стала болеть спина, левую сторону корпуса сводили судороги. По-прежнему страшно мучал кашель.

Днем приехала скорая, но не увезла Хелле (эти бригады не имеют права транспортировать больных коронавирусом), а просто проверили ситуацию. В это время температура поднялась до 39,3. Медики поинтересовались, согласна ли Хелле, чтобы за ней приехала другая бригада. "Но я не хотела. В самом деле боялась этой больницы". Она приняла две таблетки парацетамола и легла спать.

23 марта, понедельник

"Начала день насквозь мокрая и с 37,3", — записано в дневнике. В действительности, так было каждое утро. За день меняла несколько комплектов постельного белья. Стиральная машина не выключалась.

Нестерпимая боль в спине, добавилась проблема с мочевым пузырем. "Тело просто так устроено. Иммунная система борется с болезнью, и ослабляются другие места".

Семейный врач советует сделать новые анализы. Для этого нужно ехать в Пярнускую больницу. Хелле заметила, что может самостоятельно поехать, но это даже не обсуждалось. За ней прислали специальную скорую помощь.

Скорая была полностью покрыта пленкой. В бригаде два человека. Они ни разу не прикоснулись к Хелле. Даже надевать маску и пристегивать ремень в койке пришлось самой. Врач, сидевший у головы, ограничился буквально одним вопросом.

В здание больницы Хелли зашла через отдельный вход. Весь персонал, находившийся с ней в одном помещении, был в защитных костюмах. Долго пытались взять анализ крови. Позже Хелле насчитала семь уколов. Дело в том, что давление крови было настолько низким, что она не шла. Собирали буквально по каплям.

Хелле приказали одеть зеленый костюм, маску, резиновые перчатки и шапочку. Отвезли для компьютерной томографии. Сзади шла медсестра с бутылкой дезинфицирующего средства и очищала все поверхности, к которым Хелле прикасалась.

Диагноз: двустороннее воспаление легких.

Девушку оформили и отвезли в инфекционную палату. Она из своего окна видела, как доставившая ее в больницу скорая отправилась на полную очистку и дезинфекцию.

"Здесь готово еще одно место. Надеюсь, никто в эту палату больше не попадет", — сказала Хелле для своего видеодневника. Но, к сожалению, сосед вскоре появился.

Эпилог

"Сейчас я чувствую, что уже выздоравливаю. Коронавирус, надеюсь, прошел, воспаление легких еще осталось", — говорит Хелле и по-прежнему сильно кашляет.

Она очень рада, что в тяжелый момент находилась дома, но еще больше тому, что дома она в это время была не одна.

Хелле не знает, когда вернется к обычной жизни. Лаури с симптомами коронавируса находится дома. Его не тестировали, и ситуация ухудшается. "Это и печально. Он дома смог мне помочь. А меня увезли в больницу. Если он потеряет сознание, то рядом никого нет. Сложно оставаться с этой болезнью один на один".

Хелле рассказала свою историю для того, чтобы к ней прислушались те, кого болезнь еще не коснулась. На примере своей семьи и друзей она видит, как легко относятся люди к риску заразиться — как к обычному вирусу, из-за которого не надо беспокоиться. Листая Instagram, она видит, как друзья по-прежнему встречаются. "Кофейничают. Сначала в одной компании, потом сразу же — в другой. Прошу — не делайте этого!"

"Я больше всего беспокоюсь, что никто не верит, насколько ужасно всё это, никто не воспринимает это всерьез. Если даже у меня такая болезнь протекает в такой тяжелой форме, то что будет у пожилого или более слабого человека".