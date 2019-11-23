"Взвешивают Duty Free!" На рейсе airBaltic женщине пришлось доплатить 60 евро за 600 граммов перевеса

В неприятную ситуацию на днях попала женщина, летевшая рейсом airBaltic из Риги в Лондон. При посадке на самолет ее багаж взвесили вместе с покупками из Duty Free. В итоге за перевес в 600 граммов пришлось доплатить 60 евро. Но это, по словам Татьяны, еще полбеды. Ее поразило хамство и бестактность со стороны персонала.

"Дорогой AirBaltic. Дорогой от слова дорого. Я давно слушаю о вашем отношении к вашим клиентам и пассажирам. Сейчас речь пойдет именно о наземных службах, работающих в аэропорту и на посадке в самолет. Сегодня лично столкнулась с этой проблемой при посадке на рейс Рига-Лондон! - рассказывает Татьяна.

Помимо билета я заплатила за услугу "выбор места" 14,99 евро и за дополнительный багаж 4 килограмма 16.99 евро. Перед отправлением в аэропорт взвесила вещи - мой чемодан был 10.800 кг при разрешенных 8+4кг.

Уже находясь в аэропорту, я купила в Duty Free подарки и пришла на посадку. Меня как и всех пассажиров попросили взвесить багаж, в том числе Duty Free. Общий вес составил 12.600 кг.