"Взвешивают Duty Free!" На рейсе airBaltic женщине пришлось доплатить 60 евро за 600 граммов перевеса

В неприятную ситуацию на днях попала женщина, летевшая рейсом airBaltic из Риги в Лондон. При посадке на самолет ее багаж взвесили вместе с покупками из Duty Free. В итоге за перевес в 600 граммов пришлось доплатить 60 евро. Но это, по словам Татьяны, еще полбеды. Ее поразило хамство и бестактность со стороны персонала.
"Дорогой AirBaltic. Дорогой от слова дорого. Я давно слушаю о вашем отношении к вашим клиентам и пассажирам. Сейчас речь пойдет именно о наземных службах, работающих в аэропорту и на посадке в самолет. Сегодня лично столкнулась с этой проблемой при посадке на рейс Рига-Лондон! - рассказывает Татьяна.
Помимо билета я заплатила за услугу "выбор места" 14,99 евро и за дополнительный багаж 4 килограмма 16.99 евро. Перед отправлением в аэропорт взвесила вещи - мой чемодан был 10.800 кг при разрешенных 8+4кг.
Уже находясь в аэропорту, я купила в Duty Free подарки и пришла на посадку. Меня как и всех пассажиров попросили взвесить багаж, в том числе Duty Free. Общий вес составил 12.600 кг.
Чтобы избавиться от перевеса, я решила переобуться. Дело в том, что я была в кроссовках, а в чемодане лежали тяжелые ботинки. Если бы я переобулась, то уложилась бы в положенные 12 кг. В этот момент ко мне подошла сотрудница и в грубой форме заявила, что я могу не стараться, что давайте оставляйте вещи в Латвии, а если что-то не нравится, сейчас сами тут останетесь".
Татьяна решила не конфликтовать и заплатила положенные 60 евро за перевес. "Вместе со мной стояли пожилые женщины, которые со слезами оставляли покупки с Duty Free. Хочется сказать: в погоне за наживой, не забывайте о человечности, о том, что пожилой человек копил на подарок, а потом его выкинул или вы стрясли с него 60 евро, а это его полпенсии. Вашу компанию это никак не прославляет", - говорит женщина, добавляя, что урны рядом не было , поэтому куда дальше попадают "оставленные" вещи, непонятно.
Впрочем, Татьяна признается, что больше всего в этой истории ее поразил не столько тот факт, что пришлось доплачивать за перевес в 600 граммов, сколько отношение персонала к пассажирам: "Я так полагаю хамство и беспредел скоро станут визитной карточкой рижского аэропорта. Сотрудницы, провоцируя клиентов на конфликт, грозят тем, что сейчас пассажир и на борт самолета не попадет, и новые билеты будет покупать за свой счет".
Действуют в соответствии с правилами
На домашней странице airBaltic сказано: на рейсах airBaltic пассажиру класса Economy (не младенцу) разрешается взять с собой в салон 1 единицу багажа (55x40x23 см) и 1 личную вещь (30x40x10 см), суммарный вес которых не должен превышать 8 кг. И тут же предлагается "Новинка": доплатив всего от 11,99 евро, вы сможете пронести на борт уже 12 кг.
Личные вещи включают: ручные сумки, ноутбуки, пакеты из tax-free, сумки для камер, зонты.
На вопрос DELFI, "с каких пор взвешивают пакеты из Duty Free?", в компании не ответили. Но, по словам, читателей DELFI, это правило действует уже давно. "У меня жена часто летает. Говорит, что уже с начала года взвешивают, в том числе из дьюти фри, особенно большие пакеты", - поделился Алексей.
На вопрос DELFI, действительно ли в последнее время багаж взвешивают у каждого пассажира , в компании airBaltic ответили следующее: "В авиационной отрасли размеры и ограничения по весу для ручного багажа устанавливают авиакомпании, заботясь о том, чтобы в салоне самолета место нашлось для багажа каждого пассажира. Чтобы следить за соблюдением правил, airBaltic в соответствии со стандартными процедурами может проверить, соответствует ли ручной багаж ограничениям. Работники, которые проводят проверки багажа, действуют в соответствии с этими правилами".
Информация о ручном багаже доступна пассажирам как во время приобретения билетов, так и по прибытии в аэропорт. Вес ручного багажа можно проверить у столов залов регистрации.
Если работником будет констатировано, что ручной багаж превышает разрешенные нормы, пассажиру будет предложено зарегистрировать и сдать его по цене 60 евро. Из чего складывается эта сумма, в авиакомпании не уточнили.
DELFI также обратил внимание на то, что в последний раз общие правила перевозок на домашней странице airBaltic были обновлены и дополнены 4 ноября. В компании пояснили, что были уточнены сроки, когда нужно обращаться к предприятию в случае задержки или потери зарегистрированного багажа.
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