"Здесь солнце, море, фрукты!" Граждане Латвии хотят переждать пандемию в Таиланде и требуют помощи МИД

Два друга, граждане Латвии 32-х и 34-х лет 11 марта улетели через Москву отдыхать в Таиланд. Вернуться по своим билетам не успевают — границы закрыты. Да и не хотят — считают, что на Пхукете безопаснее. Разрешение на пребывание в Таиланде закончится 15 апреля. Чтобы продлить визу, нужно ходатайство МИД Латвии, но там отвечают неопределенно. Портал Delfi выяснил позицию Консульского департамента.

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С порталом Delfi связались граждане Латвии, два друга (жители Саласпилса и Риги). По их словам, 11 марта они прилетели на отдых в Таиланд — из Риги через Москву на самолете компании "Аэрофлот". Обратные билеты были куплены на 27 марта, но в связи с началом чрезвычайной ситуации в Латвии и введённым Россией ограничением полётов "Аэрофлот" сообщил, что обратный вылет будет возможен только после снятия ограничительных мер. Билеты действительны. Молодые люди приняли решение провести это время в королевстве Таиланд - за свой счет.

Почему решили остаться?

Аргументов для того, чтобы остаться в Таиланде, у друзей три:

билеты на обратную дорогу куплены в "Аэрофлот", который обещает вернуть друзей в Латвию, как только откроется воздушное пространство

в Таиланде (на курорте Пхукет) меньше заболевших, чем в Латвии

"здесь солнце, море, фрукты" - по мнению друзей, чрезвычайную ситуацию в Таиланде пережить легче и дешевле

По запросу молодых людей, миграционные службы Таиланда уже готовы продлить их визы на семь дней — с 9 до 16 апреля. Для более длительного нахождения в королевстве требуется ходатайство из посольства Латвии или консульский запрос. То есть официальный документ от МИД Латвии, что граждане этой страны не могут в данный момент улететь из Таиланда, в связи с чем просят продлить их нахождение в этой стране более, чем на 30 дней.

Россия тоже не спешит с ответом

По словам молодых людей, у них есть сведения, что гражданам Италии и Германии их страны подобные документы предоставляли сразу по требованию. При этом у граждан России с подобными запросами возникали проблемы: подруги-россиянки Анастасия и Лилия с детьми тоже не получили нужных документов от посольства России (по их словам, таких россиян тысячи), в связи с чем собирают подписи в поддержку на сайте гражданских инициатив change.org.

На запрос молодых людей в Консульский департамент МИД Латвии 26 марта (через аккаунт МИД на фейсбук и е-mail) пришел лишь формальный ответ, что до 14 апреля закрыты все перелеты, а с 17 марта начинаются репатриационные рейсы. И стандартная рекомендация обратиться в миграционный департамент страны Таиланд с просьбой о продлении визы. Но именно миграционный департамент Таиланда в ответ на обращение просит официальное ходатайство от Латвии на продление визы.

МИД Латвии: все будет в порядке!

Портал Delfi связался с коммуникационной группой МИД Латвии, где сообщили, что запрос от граждан Латвии приняли и рассмотрят в ближайшее время. Промедление связано с тем, что у застрявших в Таиланде молодых людей на данный момент есть действующее официальное разрешение на проживание в королевстве до 16 апреля. В то время, как консульская служба в данный момент перегружена запросами от других граждан Латвии, которые находятся в разных странах мира, чьи визы истекают в ближайшие дни. В первую очередь обрабатываются срочные "острые" запросы.

"Конечно, конкретно этим гражданам будет ответ в срок, и необходимая справка выдана. Так что все с ними будет в порядке", - заверила представитель коммуникационной группой МИД Латвии.