Читатель: "Cтоила 2,79 евро, а теперь 3,39 евро! Почему подорожала гречка?"

После того как было объявлено о введении в Латвии чрезвычайной ситуации, жители снова кинулись закупаться, сметая все на своем пути. Первый штурм магазинов состоялся в конце февраля - после того, как стало известно о первых заболевших в Литве и Эстонии. В итоге в некоторых магазинах полки с гречкой оказались пустыми. Читатель DELFI обратил внимание на то, что когда она появилась снова, то стоила уже дороже. Почему?

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"Прочитав статью, в которой представитель Maxima заверил всех в том, что данная торговая сеть сделает все возможное, чтобы обеспечить покупателей особо необходимыми товарами и сохранения текущих цен (а, возможно, и их снижения в сотрудничестве с поставщиками) из-за увеличившегося спроса на фоне распространения коронавируса. Данное заявление торговой сети показалось очень уместным и ответственным, так как жители, опасаясь возможного карантина, наверняка начнут закупать упомянутые товары и нежелание торговцев воспользоваться возрастающим спросом для увеличения заработка можно было бы только поприветствовать, - пишет читатель.

Действительно, в определённый момент с полок магазина (в частности, в Maxima xxx на K.Ulmana gatve) исчезла гречка от производителя Voldemars, торговая марка –Valdo). До исчезновения цена за килограмм данного продукта составляла 2,79 евро. По прошествии некоторого времени товар вернулся на полки магазина, но по цене 3,39 евро. Увеличение стоимости составило 18 %.

Каким образом столь ответственное, сделанное ранее заявление о сохранении цен на особо востребованный товар оказалось обманным маркетинговым ходом с целью показать свою «лояльность» покупателям в трудное время надвигающейся эпидемии?"

Производитель объяснил повышение цен плохим урожаем.

"Что касается гречки Valdo, то уже с начала лета мы вели переговоры об обеспечении лучшей цены для наших клиентов и результаты переговоров завершились только сейчас, в конце февраля. SIA Voldemārs повышение цен объясняет плохим урожаем летом 2019 года, - говорит директор департамента по закупкам Maxima Latvija Эдвинс Лакстигала. - Одновременно, заботясь о низких ценах, мы провели ряд закупок от других поставщиков, обеспечив в магазинах Maxima гречку стоимостью от 0,62 евро за упаковку ( 4 x 100 g) или 0,93 евро за упаковку 800 г, а также другие равноценные цены".

Стратегия Maxima Latvija "2025" - обеспечить низкие цены на высококачественные продукты, несмотря на внешние факторы, влияющие на рынок, как , например, изменения цен на топливо, переменчивые погодные условия, влияющие на урожай, инфляция или распространение вируса. Для этого мы проводим ряд мероприятий, например, тесно сотрудничаем с поставщиками, проводя регулярные переговоры о ценах и качестве, несколько раз в год пересматриваем список партнеров по сотрудничеству, расширяя его, а также ищем альтернативы различным продуктам по всему миру. Например, когда в конце февраля в результате распространения вируса были прекращены поставки чеснока из Китая, мы обратились к поставщикам из Европейского союза и нашли альтернативу за низкую цену".

Обеспечение необходимыми ежедневными товарами - это на данный момент наш приоритет. Несмотря на то, что на отдельные продукты наблюдается повышенный спрос, полки магазинов постоянно пополняются, поэтому призываем клиентов быть понимающими и проявлять терпение, если в каком-то магазине закончилась продукция. В случае необходимости мы готовы реагировать, чтобы увеличить объемы поставок".

Как уже сообщалось, министр экономики Ральф Немиро (KPV LV) призвал жителей не паниковать: нет оснований думать, что в Латвии может случиться нехватка продовольствия. В свою очередь, Латвийская ассоциация торговцев подчеркивает, что большая часть продуктов в Латвии — местного происхождения, и нет оснований думать, что их производство прекратится.