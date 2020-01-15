Читатель о новых тарифах Latvijas Pasts: "С нового года отправить посылку в Германию стоит в два раза дороже"

В начале января Петр отправился на почту, чтобы отправить посылку в Германию и бы неприятно удивлен - заплатить пришлось в два раза больше, чем обычно. "На чеке видна цена до и после Нового Года. Один и тот же вес и адрес, а цена в два с лишним раза выше", - пишет читатель. На предприятии Latvijas Pasts сообщили, что с 1 января 2020 года в соответствии с решением Комиссии по регулированию общественных услуг вступили в силу новые тарифы на отправку письменной корреспонденции и посылок.

"Тарифы почты не менялись с 2008 года, то есть больше 10 лет. За это время выросли абсолютно все расходы, которые влияют на работу Latvijas Pasts как на внутреннем, так и международном рынке: цены на топливо и все виды коммунальных услуг, налоги и заработная плата, определенные цены авиаперевозчиков, а также внутренние почтовые тарифы тех стран, в которые отправляют посылки из Латвии - они влияют на наши конечные расчёты и сумму, которую мы получаем от иностранных почтовых предприятий за оказание своих услуг. Если в конкретной стране тариф по доставке конкретной посылки был выше, чем в Латвии, то в результате Latvijas Pasts приходилось еще и доплачивать за доставку этой посылки. На оказание почтовых услуг и расходы негативно влияют также изменения численности жителей и рост объема цифровых услуг", - поясняет представитель Latvijas Pasts Гундега Варпа.

В то же время на предприятии отмечают, что есть тарифы, которые с 1 января 2020 года наоборот снизились. "Например, отправка посылки весом 2-3 килограмма в Ирландию стоила 23,66 евро, а теперь - только 20,23 евро", - говорит Варпа.

Как формируется тариф? На стоимость отправки посылок за границу влияют разные факторы: объем посылок в конкретную страну, определенные цены авиаперевозчиков, географическая зона, в которой согласно новой тарифной модели находится страна, а также внутреннее тарифы на доставку в конкретной стране. "Таким образом может сложиться ситуация, когда тарифы похожи в стране, которая находится недалеко от Латвии, но в которой высокие внутренние тарифы на доставку (так как доставлять посылку до адресата будут работники местного почтового предприятия согласно правилам местной почтовой отрасли) и в стране, которая от Латвии далеко, авиаперевозка стоит дорого, но в которой низкие внутренние тарифы на доставку, - поясняет представитель Latvijas Pasts.

Вступившую в силу 1 января 2020 года новая модель предусматривает отказ от 240 различных тарифов и переход к упрощенной системе, в которой на тариф любой посылки влияет три фактора: вес, вид (простая, заказная, застрахованная) и географическая зона, куда она будет отправлена.

Кроме того, с нового года все посылки делятся на две большие категории — письменная корреспонденция (открытки, письма, мелкие пакеты, бандероли) и почтовые посылки.

На почте больше нет разделения на посылки А и B (эконом) класса, которые отличались по ценовой категории. Впредь все посылки обрабатываются и доставляются в приоритетном порядке. "Это значит, что любая посылка, в том числе в Германию, обрабатывается и отсылается незамедлительно - согласно приоритетной доставке", - поясняет Гундега Варпа.

Если клиент сам оформляет заказные и застрахованные посылки на портале самообслуживания Latvijas Pasts, то стоимость этих услуг на 29% ниже.

Подсчитать примерные расходы на отправку можно, используя специальный ценовой калькулятор.