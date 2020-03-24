Читатель: "Почему в условиях чрезвычайной ситуации продолжает работать бассейн РТУ на Кипсале?"

С целью ограничить распространение Covid-19 большинство спортивных клубов и бассейнов в Латвии закрыты. Читатель DELFI шокирован тем, что продолжает работать бассейн Рижского технического университета на Кипсале. Инспекция здравоохранения и руководство бассейна ссылаются на рекомендации Центра контроля и профилактики заболеваний и правила Кабинета министров, в которых нет запрета посещать бассейны.

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"Как это получается, что в Риге в магазинах нужно держать дистанцию два метра, даже школьные стадионы закрыты, а бассейн РТУ приглашает к себе поплавать? Это нормально?" - возмущается Мартиньш.

Посещать бассейн можно, но нужно соблюдать рекомендации ЦКПЗ и правила КМ

"На данный момент в Латвии, основываясь на постановлении Кабинета министров о чрезвычайной ситуации, не установлен запрет посещать бассейны (4.5 п. постановления). В них одновременно не должно находиться больше 50 человек, а время работы установлено с 8.00 до 23.00", - напоминает аналитик отдела надзора за общественным здоровьем Инспекции здоровья Элина Кимене. Она объясняет, что бассейны должны организовать свою работу таким образом, чтобы посетители могли соблюдать рекомендованную ЦКПЗ дистанцию два метра. Об этом также необходимо напоминать посетителям.

"Во время чрезвычайной ситуации Инспекция здоровья призывает посещать бассейны только тех лиц, которым это необходимо в рамках лечебного процесса в соответствии с указаниями медиков, а также профессиональным спортсменам (пловцам), если это важно для тренировок и посещение бассейна нельзя заменить другими физическими занятиями", - указывает Кимене.

РТУ: в бассейне плавают, а не социализируются

Как объяснили представители ООО Ķīpsalas peldbaseins, предприятие соблюдает постановление Кабинета министров о чрезвычайной ситуации, поэтому на данный момент в бассейне прекращены коммерческие занятия и занятия третьих лиц независимо от количества человек в группе. Кроме того в спортивном комплексе одновременно не могут находиться более 50 человек. Также в комплексе запрещено находиться третьим лицам , которые не являются прямыми посетителями бассейна.

Размер комплекса на Кипсале составляет 8000 квадратных метров, в свою очередь, сам бассейн - 1050 квадратных метров, что означает, что если даже в бассейне одновременно будет находиться 50 человек, на каждого из них приходиться 21 квадратный метр свободного пространства. "Учитывая, что посетители в бассейне плавают, а не социализируются, этой территории достаточно, чтобы посетители, которые следят за своим физическим здоровьем, могли соблюдать социальную дистанцию", - говорится в комментарии ООО Ķīpsalas peldbaseins.

Руководство бассейна призывает посетителей серьезно относиться к установленным правительством ограничениям, а тех, кто вернулся из-за границы - соблюдать самоизоляцию и не подвергать опасности остальных. "Каждый посетитель бассейна должен своей подписью заверить, что в течение последних 14 дней не был за границей или в контакте с инфицированным человеком", - указывает руководство бассейна.