Читательница: "Что делать, если коллега приходит на работу заболевшим?"

Наверняка многие сталкивались с ситуацией, когда коллега приходит на работу заболевшим. И вроде понимаешь, почему он не хочет брать больничный, а с другой стороны, самому заболеть не хочется. Как правильно поступить, рассказали в Государственной инспекции труда.

"Я понимаю, что времена нынче сложные и каждый боится остаться без работы, но приходить в офис больным, постоянно чихать и хлюпать носом - это просто неуважением к коллегам! И вот он сидит рядом с тобой еле живой, а тебя в этот момент раздирают противоречивые эмоции: с одной стороны, жалко человека и ты понимаешь, почему он в любом состоянии тащится на работу. С другой стороны, берет злость - а если теперь и я заболею. Оно мне надо?! И вот, что делать в такой ситуации?" - спрашивает Светлана.

Согласно правилам Кабинет министров Nr.447 (24.07.2018.) "Правила о работах, связанных с возможным риском для здоровья других людей, и порядок проведениях обязательных проверок здоровья" работодателю запрещено давать работу сотруднику, который заболел (или есть такие подозрения) инфекционным заболеванием (например, гриппом), если этот сотрудник создает риски для здоровья других людей (пятый пункт правил и первое приложение).

В пятом пункте вышеупомянутых правил говорится, что сотрудник не выполняет рабочие обязанности, если он создает риск для здоровья других людей и у него проявляется какой-либо из симптомов возможного инфекционного заболевания:

понос

рвота

желтизна кожи, слизистой оболочки или глазных яблок, которая появилась недавно

повышенная температура, сопровождающаяся болью в горле, насморком, кашлем, головной болью, высыпаниями на коже, которые появились недавно

лихорадка

гнойные выделения из глаз, ушей, носа.



Работник незамедлительно должен проинформировать работодателя о невозможности выполнять свои рабочие обязанности из-за плохого самочувствия и обратиться к врачу. В свою очередь, работодатель, если есть подозрения или информация о том, что у работника были проявлен один из вышеупомянутых симптомов, вправе незамедлительно отправить работника на проверку здоровья, чтобы оценить возможные риски для здоровья остальных.

"По мнению Инспекции труда, в ситуации, если есть подозрения, что коллега заболел, но он продолжает ходить на работу и есть подозрения, что он может заразить остальных, нужно сообщить об этом начальству, а также призвать коллегу обратиться к врачу", - говорит представитель Трудовой инспекции Илзе Калниня.