Читательница: "Оператор выставил счет, хотя я не являюсь клиентом"

В редакцию портала DELFI обратилась читательница, которая получила счет за телекоммуникационные услуги, хотя не является клиентом конкретного оператора. По словам женщины, она неоднократно пыталась связаться с компанией, чтобы разобраться в ситуации, однако, ее игнорировали. В компании Balticom сослались на ошибку.

"2 мая я получила от Balticom счет за телекоммуникационные услуги, хотя не являюсь их клиентом. В счете указаны все мои персональные данные. Эти данные имелись в договоре, который был расторгнут и потерял силу в январе 2018 года. Насколько мне известно, имя, фамилия, домашний адрес и е-адрес являются информацией ограниченного доступа, а сбор, использование, обработка и распространение личных данных без моего согласия и действующего договора является незаконным, - рассказывает Валентина.

Мою просьбу 3, 4 и 5 мая разъяснить, на каком основании выписан счет, Balticom игнорировал. Оператор при телефонном обращении неоднократно пыталась прекратить разговор, не выслушав и не ответив на вопросы. Электронное сообщение также проигнорировали, посоветовав созвониться с оператором.

Мне 73 года, и в настоящий момент для меня очень сложно, долго и дорого добираться из Золитуде до Плявниеков (отменили бесплатный транспорт для пенсионеров, а также для старых людей поездки в общественном транспорте крайне нежелательны). Кроме этого, мой личный контакт с администрацией Balticom стал для меня сильным стрессом. У меня уже была с ними конфликтная ситуация в 2018 году по поводу прекращения договора из-за путаницы в счетах, адресатах, а также повышения тарифов.

Сейчас я обратилась в Центр защиты прав потребителей с просьбой разобраться, почему мне прислали счет по несуществующему договору за услуги, которые я не заказывала. Действия Balticom вызывают непонимание. Наверно, все дело в том, что я пенсионерка. Думают, что я не разбираюсь в современных технологиях, как результат, буду оплачивать счета за услуги, которые я не заказывала. Возникает вопрос, не является ли это очередной "уловкой"?

В компанию Balticom, куда DELFI обратился за комментарием, сослались на ошибку. "Уважаемая Валентина, мы приносим свои извинения и хотим прояснить сложившуюся ситуацию. Наша система выставления счетов дала небольшой сбой после того, как в начале мая в клиентской базе появился Ваш однофамилец. Присланный Вам счет предназначался для другого клиента, и ни в коем случае не был выслан со злым умыслом. Уверяем Вас, что мы перепроверили систему и не обнаружили других ошибок", - отметила руководитель отдела обслуживания клиентов Balticom Анна Костина.

В компании пообещали, что аннулируют выставленный счет и сообщат об этом Валентине лично.