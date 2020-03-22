Читательница: "Повредила колесо о трубу на парковке Alfa, торговый центр оплачивать ущерб не хочет"

В неприятную ситуацию на парковке торгового центра Alfa попала Инга - когда женщина поднималась с одного этажа на другой, то колесом автомобиля задела расположенную там трубу. В итоге дыра. По словам женщины, ремонту колесо не подлежит, а торговый центр отказался брать на себе ответственность за случившееся.

"Я обратилась к руководству т/ц Alfa c просьбой компенсировать материальный ущерб. Получила отказ. Они не видят своей вины в случившемся, так как парковка сдана в эксплуатацию и ее проект был утвержден Рижской строительной управой, - написала Инга.

Конечно можно говорить о том, что нечего ездить так близко к трубам. Но если их функции уберечь от столкновения с перилами, они должны быть достаточно гладкими, чтобы не вырывать кусок резины из колеса.

Забавно, что охранник Alfa, который пришел констатировать случившееся, очень довольным голосом сообщил по рации коллеге: "Оказывается, виновник пробитых колес - это наши трубы, а не какой-то злоумышленник". Он рассказал, что в последнее время были жалобы о продырявленных колесах на парковке Alfa, только они (охранники) думали, что их режет некий злоумышленник".

Руководство торгового центра Alfa подтвердило, что 24 февраля было получено сообщение о повреждении колеса о металлическую трубу, расположенную на парковке. Заявительница также потребовала выплатить компенсацию.

"Место ЧП незамедлительно обследовали. Во время проверки дефекты укреплений барьеров выявлены не были, они в полном техническом порядке и отвечают стандартам производителя, - говорит представитель Alfa Илзе Айзсила. - Хотим подчеркнуть, что барьеры установлены в целях организации и безопасности движения транспорта. Парковка, в том числе маркировка и ограничения, сданы в эксплуатацию в соответствии с утвержденным Рижской строительной управой проектом и отвечают всем требованиям закона".

В торговом центре выразили сожаление в связи со случившимся и отметили, что вины центра здесь нет, а значит требование выплатить компенсацию необоснованно. Там также отметили, что в течение последних лет похожих жалоб не поступало.