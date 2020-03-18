Читателя удивил скачок цен на питьевую воду Rimi Basic

Закупаясь в понедельник в продуктовом магазине, читатель DELFI обратил внимание, что резко подорожала питьевая вода Rimi Basic. В компании объяснили, с чем это связано и указали, что решено вернуть прежнюю цену.

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"Уже долгое время регулярно покупаю в сети супермаркетов Rimi негазированную питьевую воду Rimi Basic в 5 литровых пластиковых бутылках. Больше года вода стоила 0.45 евро центов, а в понедельник, 16 марта, вдруг стала стоить 0.69 евро центов или на 53% дороже!" - пишет Владимир.

В компании Rimi Latvia отметили, что с 14 марта, когда в Латвии была объявлена чрезвычайная ситуация, цены в магазинах повышены не были, если только цену не поднял поставщик. "Одним из факторов, который влияет на ценообразование, является рост цен на сырье, который на данный момент нельзя предугадать, - говорит руководитель отдела общественных отношений Регина Икала. - Решение о пересмотре стоимости конкретной воды было принято несколько месяцев назад и цена в магазине выросла 11 марта. Однако, учитывая нынешнюю ситуацию и обстоятельства, Rimi принял решение вернуть на конкретную воду прежнюю цену. Замена уже произведена".