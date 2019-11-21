ФОТО: Авария на спуске с Южного моста - один человек погиб, трое пострадали
Foto: LETA

В четверг утром, 21 ноября на ротационном круге Славу в Риге произошла авария - столкнулись легковушка и микроавтобус. По словам очевидцев, водителю микроавтобуса стало плохо с сердцем. На место прибыли скорая и полиция.

Как сообщили в Государственной полиции, вызов на место происшествия поступил в 7.45. Автомобиль Volkswagen Kombi, который двигался со стороны улицы Пиедруяс, выехал на встречную полосу и врезался в барьер. Возможно, водителю стало плохо. Спускавшийся с Южного моста Volkswagen Passat, возможно, врезался в сломанный барьер.

Водитель микроавтобуса скончался. Во второй машине пострадали три человека, от госпитализации они отказались.

DELFI Репортер
 
Ieteikt

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DELFI Репортер

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DELFI Репортер

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