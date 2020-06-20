ФОТО: Грибники в Литве не могут нарадоваться - возвращаются с полными корзинами

Обычно жители Литвы отправляются в лес по грибы с началом осени, а в этом году, похоже, сезон начался намного раньше – грибники делятся фотографиями уже с начала лета, пишет ru.delfi.lv.

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В группе грибников в социальной сети Facebook можно найти массу фотографий, которыми делятся грибники. Например, Янина разместила фотографию полной корзины грибов и написала, что в лесу уже видела много переростков и червивых грибов.

Рута поделилась фотографиями подосиновиков. В это время грибы находят самые разные: подосиновики, лисички, боровики, подберезовики, трутовик серно-жёлтый, а в парках растут дубовики.

Натуралист Дейвидас Макавичюс заметил, что грибы в начале лета - обычное дело: "Грибы в начале лета нельзя назвать чем-то необычным. Люди в начале лета обычно не собирают грибы, да и грибы растут не там, где обычно". Он прибавил, что грибы собирать можно практически круглый год.