ФОТО: Маленький тюлененок выполз на пляж в Юрмале

"Во время прогулки увидел, как на берег погреться выполз маленький тюлененок", - поделился Дайнис. Фото сделаны в пятницу, 20 марта в Юрмале.

Нынешняя теплая зима стала причиной того, что на берегу Балтийского моря уже начали появляться первые детеныши тюленей. 18 марта в Рижский зоопарк был доставлен первый раненый тюлененок. К сожалению, ветеринарам не удалось спасти животное и оно умерло.

Учитывая тот факт, что из-за ситуации с коронавирусом многие люди на выходных стараются выехать погулять на море, управление по защите природы напоминает, что большинство встреченных вами на берегу тюленят не нуждаются в спасении. Самая лучшая помощь, которую вы можете им оказать – это оставаться от них подальше и не мешать.

Управление по охране природы уже разместило вдоль побережья информационные щиты, а также выпустило образовательный мультфильм про трех тюленей и о том, как нужно себя вести и чего нельзя делать, когда вы видите на берегу моря маленького тюлененка.