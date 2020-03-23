ФОТО: Мужчина, который должен находиться в самоизоляции, пытался уехать на машине с автоблокираторами

В социальных сетях очевидец поделился фотографией, сделанной на улице Матиса в Риге. "Полиция задержала мужчину, который пытался уехать с заблокированными колесами", - гласит подпись под фото.

В Государственной полиции порталу DELFI сообщили, что днем 22 марта была получена информация от Рижской полиции самоуправления о том, что в Риге на улице Матиса водитель автомобиля Volkswagen пытался уехать с заблокированными колесами. В итоге автоблокираторы, возможно, были повреждены.

Прибывшие на место сотрудники Государственной полиции выяснили, что водитель, возможно, вернулся из Литвы и не соблюдает самоизоляцию. Начато административное делопроизводство по статье 176.2.

В полиции напоминают: на данный момент уже неважно, из какой страны вернулся человек - он обязан самоизолироваться и наблюдать за состоянием здоровья. Нужно понимать, что условия самоизоляции приняты в интересах здоровья и безопасности всего общества - социальное дистанцирование помогает существенно снизить распространение болезни.