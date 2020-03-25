ФОТО: На улице Маскавас автомобиль врезался в остановку

В среду на улице Маскавас произошла авария, в результате которой одна из машин вылетела на тротуар и врезалась в остановку общественного транспорта. К счастью, никто не пострадал. По словам очевидцев, пешеходы успели вовремя отскочить в сторону. На месте ДТП работают полиция и скорая.

В Государственной полиции сообщили, что вызов на место происшествия поступил в 11.25. На перекрестке улиц Маскавас и Кенгарага столкнулись автомобили Opel и Citroen. В результате удара, одна из машин врезалась в остановку общественного транспорта. Пострадали два человека - одного доставили в больницу, второй от госпитализации отказался. Оба пострадавших находились в машинах.