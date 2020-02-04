ФОТО. Необычная картина в Вильнюсе: два автомобиля в строительном котловане

Жителей жилого района Каролинишкес в Вильнюсе удивила увиденная через окно картина. В котловане на стройке (на этом месте начали строить бизнес-центр) стоят два легковых автомобиля.

Как выяснилось, по адресу проспект Лайсвес, 36, в январе начато строительство бизнес-центра Freedom36. Заказчик проекта — компания Karklita.

DELFI связался с гендиректором компании Ауримасом Мартинкенасом. Тот объяснил, что эти машины остались на этом месте после того, как упразднили действовавшую там стоянку для машин, ее оператор арендовал землю у Karklita.

"Кому принадлежат автомобили — неизвестно — их искал оператор стоянки, который ранее арендовал этот участок. Мы обращались и в полицию, и в Вильнюсскую мэрию, однако выяснить, кому они принадлежат, не удалось. Автомобили с участка не убирали, поиски их владельцев продолжаются", — сказал он, добавив, что было решено начать подготовку котлована. Убрать машины не представлялось возможным, поскольку они сняты с учета.

"Сейчас на участке копают котлован, подрядчик, не согласовав с заказчиком (ЗАО Karklita), решил временно убрать автомобили на строительную площадку, чтобы они не мешали работам", — сказал Мартинкенас.

Он заверил, что поиск владельцев автомобилей продолжает полиция.

Как сказано на сайте Freedom36, на проспекте Лайсвес, 36, появится 6-этажный бизнес-центр. Строительство было начато в январе 2020 года, его планируют завершить в третьем квартале 2021 года. В пресс-релизе сказано, что инвестиции в проект составят 30 млн. евро.