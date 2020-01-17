ФОТО: Подснежники, набухшие почки и кленовый сок. Природа реагирует на теплую погоду

На дворе середина января, но из-за плюсовой температуры и отсутствия заморозков природа начинает весенне пробуждение: набухают почки, распускаются цветы, а березы и клены дарят первые соки.

Этими поистине весенними фотографиями поделилась Илзе Бангере.

Другой читатель обратил внимание на то, что с "обработанной" бобром березы капает сок. Фото сделано в Риге.

Foto: DELFI Репортер

В свою очередь, хозяйства сообщают о том, что из-за нетипично теплых погодных условий раньше обычного начался сезон сбора кленового сока. Первые отверстия в деревьях были проделаны еще 30 декабря.

Сезонные прогнозы говорят о том, что ближайшие месяцы в Латвии будут теплее, чем обычно. Самые большие температурные аномалии ожидаются в ближайшее время, и зима, возможно, будет самой тёплой за всю историю метеонаблюдений. Иногда температура воздуха будет опускаться ниже нуля, а местами будет идти снег, в основном весь январь будет сохраняться плюсовая температура.