ФОТО: Шутка? Спасаясь от медведя, человек залез на дерево

Во вторник утром очевидцы поделились с эстонской редакцией портала DELFI информацией о том, что на 93-м км шоссе Тарту - Валга на дереве был виден мужчина, а под деревом стоял медведь.

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К счастью, полиция вскоре уточнила, что речь идет об инсталляции: под деревом находилось чучело животного, а на дереве - лишь имитация человека в светоотражающем жилете.

Однако, видя такую картину, многие водители забеспокоились. "На какой-то момент это вызвало ужас", - признался порталу DELFI приславший фотографию читатель. Он даже остановил свою машину и поспешил на помощь "попавшему в беду" человеку. Как вскоре выяснилось, он был таким не один.

Порталу DELFI пока неизвестно, кто и зачем создал такую инсталляцию; была ли это просто шутка или инсталляция несет какое-то послание обществу.