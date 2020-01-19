ФОТО: В Риге замечен внедорожник Mercedes на "лысой" резине

Читатель портала DELFI поделился фотографией, которую он сделал, стоя в пробке в Риге. На соседней полосе запечатлен внедорожник Mercedes-Benz GLE Coupe на "лысой" резине.

В базе данных CSDD значится, что автомобиль 2017 года. В январе прошлого года на техосмотре зафиксировано, что самая старая покрышка произведена в 2015 году, пишет Delfi Auto.

Примечательно, что конкретный автомобиль с тем же самым номерным знаком выставлен на продажу на одном из популярных порталов объявлений. За железного коня хотят выручить 48 тысяч евро. Пробег - 90 тысяч километров, и не исключено, что на этой же резине. "В хорошем техническом состоянии", - пишет автор объявления про автомобиль.

С 1 декабря по 1 марта все легковые автомобили должны быть оснащены зимними покрышками с минимальной глубиной протектора четыре миллиметра. За езду на машине с шинами, не соответствующими сезону, полагается штраф в размере 30 евро.