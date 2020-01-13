В понедельник, 13 января в Тарту на перекрестке шоссе Йыхви — Тарту — Валга и Туру произошла авария с участием автомобиля Tesla. От удара о столб у автомобиля оторвалось левое переднее колесо, а сама машина получила серьезные повреждения, пишет rus. delfi.ee.

Стоимость модели S, а в аварию попала именно она, на официальном сайте Tesla начинается от 72 000 долларов.

Пресс-секретарь Лыунаской префектуры Керли Вир подтвердила, что такой случай имел место. ”Сегодня в 13:30 в центре Тарту водитель Tesla врезался в светофор, расположенный между Tasku и торговым центром Kvartal”, — сообщила она.

Автомобиль Tesla ехал по Рижскому шоссе со стороны Lõunakeskus и попытался свернуть на улицу Туру, но неудачно.