ФОТО, ВИДЕО: Огонь из выхлопной трубы и много тюнинга. Сотни водителей собрались ночью на стоянке у Akropole

В субботу, 13 июня на автостоянке у торгового центра Akropole в Риге было шумно. С десяти часов вечера сюда стали стекаться посетители мероприятия CC Nation, пишет Delfi Auto.

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Несмотря на то, что на стоянке в 23.15 выключили освещение, поток машин и людей не иссякал. В отличие от других похожих мероприятий, в этот раз никакого фейс контроля не было. В результате на стоянке мог припарковаться каждый, кто считает, что его автомобиль "крут" и интересен для остальных. Больше всего было BMW 3 и 5 серии, которым 10 лет и больше. Впрочем, по оценкам Delfi Auto, реально интересных экспонатов было всего несколько.