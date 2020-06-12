ФОТО, ВИДЕО: В Зиепниеккалнсе в яму в асфальте провалился автомобиль

В пятницу днем, 12 июня в Зиепниеккалнсе на углу улиц Эбельмуйжас и Ливциема произошло ЧП - в образовавшуюся в асфальте яму провалился автомобиль.

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Этими фотографиями с DELFI поделилась Карина Федорова.

Вызов на улицу Эбельмуйжас Государственная пожарно-спасательная служба получила в 12.51. Люди из машины выбрались самостоятельно, пострадавших нет. С помощью спецтехники автомобиль удалось вытащить из ямы.

Katram mikrorajonam savu caurumu! :D Arī Ziepniekkalns var! :) pic.twitter.com/oYSFQwPIay — Martins Baumanis (@cipanss) June 12, 2020

Ровно неделю назад, в пятницу 5 июня, на улице Гертрудес в яму на вымощенной брусчаткой дороге провалился автомобиль BMW. По словам женщины, управлявшей BMW, ехавший впереди Mercedes-Benz зацепил яму двумя колесами, поцарапал днище, но сумел выкарабкаться. Она ехала следом, ямы не увидела и угодила в нее. Из машины женщина выбралась через заднюю дверь. Автомобиль был куплен всего месяц назад.

Провал проезжей части, вымощенной брусчаткой, образовался во время гидравлической проверки, которая в этот день проводилась на правом берегу Даугавы.