ФОТО: Возле Dole столкнулись BMW и Opel, ищут свидетелей аварии

В среду утром, 11 декабря у центра Dole в Риге столкнулись два автомобиля. В редакцию DELFI с просьбой отозваться свидетелей обратилась женщина, которая вместе с детьми находилась в одной из машин.

"Сегодня около 7.10 утра на повороте к т/ц Доле произошла авария - поворачивая в сторону магазина, машина BMW на свой зеленый свет, практически миновала перекресток, как в нее на огромной скорости влетел Opel, который летел по автобусной полосе на красный свет. В машине находилось двое детей, которые, к счастью, отделались ушибами, но находятся в состоянии шока, - пишет читательница.

Прошу о помощи - я, мама, очень ищу свидетелей, кто видел, что машина Opel нарушила правила и ехала на красный свет".

В Государственной полиции сообщили, что вызов на улицу Маскавас 350 был получен в 7.06. Столкнулись автомобили Opel и BMW, пострадавших нет. Полиция выясняет обстоятельства случившегося.