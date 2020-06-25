ФОТО: Жители Пардаугавы не получили вовремя счета - у RNP выстроилась очередь

В четверг, 25 июня у дверей Курземского отделения Rīgas namu pārvaldnieks на улице Мартиня выстроилась очередь. Многие не получили счета за коммунальные услуги и квитанции за воду и пришли выяснить, в чем дело.

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По словам читательницы DELFI, внутрь людей не пускают, принимают по записи. Решить вопросы и получить консультации по информационному телефону 8900 тоже не получается - он перегружен.

"В основном стоят старики. Ситуация накаляется. Через какое-то время им распечатали коммунальные счета и выдали на руки. Показания счетчиков сказали записать просто на бумажке и кинуть в их почтовой ящик, - рассказала читательница. - Я пришла с вопросом про счетчики воды. Записалась в системе. И уже второй раз не попала на прием. Это какой-то дурдом!"

"Дни выставления счетов совпали с праздниками, поэтому некоторые клиенты их не получили их вовремя. Это произойдёт в ближайшее время", - пообещала представитель RNP Лаура Валюма. По ее словам, показания воды клиентов призывает сдавать, используя один способов:

На вортале www.e-parvaldnieks.lv без регистрации, указав только данные счета

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В киосках самообслуживания Rīgas namu pārvaldnieks в центрах обслуживания клиентов (ул. А. Чака 42, ул. Бривибас 49/53, Бривибас гатве 430A, ул. Мартиня 7, ул. Маскавас 168, ул. Парслас 10, ул. Тилта 11 к-1, ул. Зебиекстес 8).

После окончания чрезвычайной ситуации, которая была объявлена в связи с пандемией Covid-19, предприятие Rīgas namu pārvaldnieks продолжает соблюдать рекомендации Центра профилактики и контроля заболеваний. Чтобы можно было соблюдать дистанцию два метра, проветривать помещения, проводить дезинфекцию и прочие меры, прием клиентов происходит по записи. Записаться можно электронно, указав адрес и вопрос, или позвонив на номер 8900. Регистрируясь обязательно нужно указать адрес и вопрос, в противном случае статус заявки не будет утвержден.