Как сделать покупку в Duty Free и не попасть на 60 евро за перевес багажа

История пассажирки airBaltic, о том, как ей пришлось доплачивать 60 евро за покупки из магазина Duty Free, включенные в общий вес багажа, вызвал большой резонанс в обществе. Как оказалось, не в восторге от правил авиаперевозчика и сами безналоговые магазины. Впрочем, есть способ, как обойти "штраф" за перевес.

На домашней странице авиаперевозчика сказано: на рейсах airBaltic пассажиру класса Economy (не младенцу) разрешается взять с собой в салон 1 единицу багажа (55x40x23 см) и 1 личную вещь (30x40x10 см), суммарный вес которых не должен превышать 8 кг.

Личные вещи включают: ручные сумки, ноутбуки, пакеты из tax-free, сумки для камер, зонты.

Для многих пассажиров стало открытием, что покупки в магазинах Duty Free тоже взвешиваются и засчитываются в общий вес багажа. В итоге даже за незначительный перевес в несколько сотен граммов нужно платить 60 евро. На вопрос DELFI, как давно airBaltic стал взвешивать покупки из Duty Free, в авиакомпании не ответили.

Не в восторге от этих правил и ATU Duty Free - глобальный оператор магазинов Duty Free, у которого в рижском аэропорту 10 торговых мест, пишет Skaties.lv. Там указывают, что подобных правил нет ни в одном международном аэропорту.

"Правила airBaltic по провозу ручного багажа негативно влияют на торговые показатели работы безналоговых магазинов. У нас было много клиентов airBaltic, которые перед посадкой на самолет хотели вернуть обратно свои покупки. К сожалению, эти правила негативно влияют не только на экономические показатели, но и снижают удовлетворённость клиентов, что является очень важным показателем как для нас, так и для Латвии. Ни в одном международном аэропорту, где мы работаем, покупки, совершенные в безналоговых магазинах не включены в общий вес ручного багажа", - указывают в главном бюро ATU Duty Free, расположенном в Стамбуле.

Между тем, есть способ, как сделать покупки в магазинах Duty Free и избежать "штрафа" 60 евро . В аэропорту “Рига” действует бесплатная услуга “Купи и оставь до возвращения” (“Shop&Collect”). Ее суть заключается в том, что вы оставляете свои покупки прямо в магазине и забираете по возвращении, предъявляя чек. Правда, в настоящее время услуга доступна только в магазинах Atu Duty Free для пассажиров, которые отправляются в страну Европейского Союза. К тому же вряд ли она подойдет для тех, кто решил перед полетом купить в магазинах Duty Free подарки.