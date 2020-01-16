Латвийским дальнобойщикам грозят увольнения. По вине государства они не могут получить цифровую карту водителя

В редакцию портала DELFI обратились водители фур, которые не могут вернуться к работе из-за отсутствия цифровых тахографических карт водителя. Все это время они теряют заработок и висят на волоске от увольнения. В Автотранспортной дирекции задержки объясняют провалившимся конкурсом и зимними праздниками.

Антон работает дальнобойщиком в эстонской фирме. Он должен был вернуться на работу 2 января, однако, до сих пор вынужден сидеть дома, так как Автотранспортная дирекция затягивает с выдачей цифровой тахографической карты водителя. По формату она напоминает водительские права, карта идентифицирует водителя и предусмотрена для сохранения данных о периодах его работы и отдыха при вождении транспортного средства, оборудованного цифровым тахографом.

"Карту выдают раз в пять лет. Без нее мы не можем выполнять свои рабочие обязанности и выезжать за пределы предприятия. Я обратился с заявкой на получение карты 23 декабря. Официальный срок ее изготовления 15 рабочих дней, но обычно это занимало не больше недели. Но не в этот раз. Мой знакомый вообще ждет ее с 27 ноября"- рассказывает мужчина.

По неофициальной информации, в Латвии по вине Автотранспортной дирекции "зависли" около 50 водителей.

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"По идее можно было сделать эту карточку в Эстонии, так как я работаю на эстонскую фирму и там этого бардака нет. Но оказалось, что это невозможно - так как я уже подал заявку в Латвии, то меня внесли в систему и выписать оттуда не могут. Кроме того, чтобы ее получить надо было внести оплату в полном объеме – 79 евро. В итоге деньги забрали, карточки нет. Нужно ждать. Во вторник заезжал в дирекцию, чтобы узнать новости. Сказали, что, возможно, ситуация прояснится к концу недели. О том, когда будут готовы карточки, вообще неизвестно", - рассказывает водитель.

По словам Антона, его шеф пока с пониманием относится к ситуации, однако, среди коллег уже есть "пострадавшие". "Знакомого с другого предприятия уже уволили за то, что он не может выйти на работу", - говорит мужчина.

Дирекция: задержки произошли из-за праздничных выходных



В Латвии цифровые карты тахографа никогда не производили – спрос на них небольшой, а инвестиций требует огромных. Для сравнения: если в Германии ежегодно требуется около 1,5 млн карт водителя, то в Латвии - всего 9 000. Отсюда и цена - в Германии карта водителя стоит 45 евро, а в Латвии - 79 евро.

"Согласно нормативным актам, одна из функций Автотранспортной дирекции – обеспечение выдачи четырех видов тахографических карт – водителя, предприятия, мастерской и контроля. Для этого необходимо основа цифровой карты и микросхемы с функцией записи и сохранения информации, а также услуги персонализации и сертификации каждой отдельной карты. Для оказания подобных услуг на начальном этапе необходимы значительные инвестиции, так как нужно получить подтверждения в европейских учреждениях, провести необходимые тесты со всеми имеющимися на европейском рынке тахографами, а также обеспечить на производстве инфраструктуру повышенной безопасности. Для Латвии требуется небольшой объем этих карт, поэтому такого рода инвестиции нецелесообразны", - говорит представитель Автотранспортной дирекции Зане Плоне.

Прежний договор на поставку цифровых карт был заключен на четыре года и закончился 10 декабря 2019 года. Производство находилось в Финляндии. Весной был объявлен конкурс, однако, предложения претендентов не соответствовали выдвинутым требованиям. В итоге пришлось объявлять новый конкурс, срок подачи заявок – 20 января.

"Пока у Латвии нет своего поставщика услуги, мы запросили кратковременную помощь в изготовлении карт у других стран-участниц Европейского союза, согласовав это с Европейской комиссией. Пока карты будет выдавать Литва. Однако, с учетом рождественских и новогодних выходных разработка данных технических процедур немного задерживается. Планируется, что на этой неделе все проблемы удастся решить и клиенты получат свои карты в течение следующей недели", - говорит Зане Плоне, добавляя, что все клиенты, заказавшие карты с 10 декабря, были предупреждены о возможных задержках.

По данным дирекции, в течение одного месяца с момента подачи заявок цифровые тахографические карты водителя не получили 44 человека.