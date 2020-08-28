"На границе развернули троих". Как съездить в Россию в пандемию?

Выехать за пределы ЕС пока что могут не все. С рейсового автобуса, на котором я ехала из Риги в Санкт-Петербург, на границе сняли и отправили обратно троих. Я со своим латвийским паспортом и российским видом на жительство практически VIP-персона: имею право целый один раз выехать из России в Латвию и вернуться обратно. Что я и сделала. Пограничники несколько раз предупредили: обратно из России до конца пандемии не выпустим.

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В Ригу я приехала в мае — в Питере, где я живу уже несколько лет, было всё закрыто, ходили разговоры о том, что скоро введут режим пропусков, как в Москве. О том, как я добиралась до родителей, я уже писала на Delfi. Ну а в августе пора было ехать обратно. С видом на жительство в России нельзя отсутствовать дольше, чем 180 дней в году, и не подряд, а в сумме — иначе ВНЖ могут аннулировать.

Тут как раз Ecolines сообщил о том, что возобновляются регулярные рейсы в некоторые российские города — не для всех, а для тех категорий пассажиров, которые сейчас имеют право пересекать границу. Конечно, я сразу купила билет.

Со справкой — без изоляции

Примерно за три недели до поездки я решила написать знакомому, который ехал из Латвии в Россию в июне — у него тоже латвийский паспорт и российский ВНЖ. И не зря: он рассказал, что после пересечения границы (он ехал на машине с попутчиками) в Нарве его отправили на карантин в деревню Глажево в Ленобласти. Две недели он провёл в "санатории для бабушек", где кормят сытно и бесплатно, но вот с интернетом проблемы. Оказывается, нельзя так просто проехать к себе домой и изолироваться там — ну или, по крайней мере, нельзя было в июне, когда ехал он. Никакой официальной информации об обязательной изоляции в санатории я не нашла, но на "Коммерсанте" была статья о том, что геронтологический центр в Глажево превратили в обсерватор для приезжих. Мне туда не очень хотелось. Зато выяснилось, что самоизоляцию в России можно не соблюдать вообще, если есть справка о том, что нет коронавируса. Она действует 72 часа.

Позвонила 8345 — это единый консультационный номер, по которому можно получить информацию о коронавирусе. Там ничего о справках не знали, но предположили, что делать её нужно у семейного врача. Семейный врач сказала, что справки не делает, и предложила позвонить 8303 — это номер, по которому записываются на анализ. Оказалось, звонить нужно действительно туда.

Оператор объяснила, что нужно просто сделать анализ, и при сдаче материала сказать, что нужен перевод на русский. Только записаться нужно на той же неделе, когда я уезжаю. Раз билет куплен на воскресенье, анализ нужно сделать в пятницу, а звонить записываться в понедельник. Результат и перевод придут на электронную почту в субботу, их нужно распечатать и предъявить на границе.

Подтвердите ваши документы

Пять часов до выезда. Проверяю электронный билет (почему я не сделала это раньше?). И вижу на нём большую красную надпись: за 24 часа до поездки подтвердите документы по номеру такому-то. Какие документы? Паспорт? Билет? ВНЖ? Вдруг ещё какой-то документ получать надо было? В панике звоню. Robežsardze, пограничная служба.

"Наш номер оказался на билете по ошибке. Вам нужно звонить в Ecolines. Уточните у них, не поздно ли ещё подтвердить документы. Давайте продиктую вам номер".

— А это вам в Robežsardze звонить надо, — говорят в Ecolines.

— Так я им только что звонила, они говорят, вам звонить надо!

— Мы понятия не имеем, почему они так говорят. Они сами просили указать на билете их номер. На рабочей неделе будем им звонить и выяснять, почему. Вы не первая уже нам звоните.

— Но вы меня в автобус пустите?

— Мы-то пустим. А они на границе могут высадить, по каким-то своим критериям.

Портал Delfi задал Пограничной службе вопрос о том, как же подтвердить право пересекать границу. Как пояснила представитель Пограничной службы Кристине Петерсоне, это право даётся отдельным категориям лиц и на основании заявления, которое рассматривается индивидуально.

С 10 июня запрещено пересечение внешней границы ЕС, и исключения оставлены для шести категорий лиц.

1) Граждане и неграждане Латвии и члены их семей, чьё постоянное место жительство — другая страна. Это же правило относится к иностранцам, которые едут через Латвию транзитом.

2) Граждане стран ЕС, Европейской экономической зоны и Швейцарии, члены их семей и те, кто имеет постоянный вид на жительство в этих странах и теперь возвращается домой из-за пределов ЕС.

3) Водители и обслуживающий персонал грузовых, технических и пассажирских рейсов.

4) Пассажиры частных самолётов, бизнес-рейсов или прогулочных плавательных средств (не более пяти), а также те, кто перемещается на государственных самолётах и военном транспорте.

5) Моряки, которые возвращаются из рейса в Латвию или, наоборот, отправляются в рейс.

6) Иностранные дипломаты и члены их семей.

Пересечение границы могут разрешить из соображений гуманного толка, например, в случае похорон близких родственников. Это исключение имеет право сделать начальник Пограничной службы, на имя которого пишется заявление. Каждый случай рассматривается индивидуально.

Если пассажир не относится к этим категориям, из Евросоюза он выехать не сможет.

Три часа на границе

Двухэтажный автобус оказался заполнен наполовину. Как объяснили при посадке, едет он только до границы. Потом нужно пешком километра два идти через пограничный пункт "Гребнево", а с другой стороны будет ждать другой автобус.

"А тех, кого на границе развернут, мы дождёмся и повезём назад", — пообещала стюардесса.

У латвийских пограничников ко мне никаких претензий не было — никакие подтверждения документов не потребовались. Единственное, что отличалось от стандартной процедуры прохождения контроля — латвийцы проверили и мой вид на жительство и вручную переписали его данные на бумажку. Обычно Латвия проверяет только паспорт.

Латвийские и эстонские пограничники вообще обычно не задают лишних вопросов и ведут себя строго по инструкции. Как машины. Российские пограничники ведут себя как люди — и это одновременно хорошо и плохо.

"Первый, первый, пропускать пешеходов?"

"Брбрбрпшш", - отвечает рация.

"Ничего не поняла", - беспомощно смотрит на нас пограничница.

"Одиннадцатый, пятерых пропускайте".

"Давайте пять человек, кто первый в очереди, проходите. А вы давайте документы, - обращается она к стоящей за мной женщине. Меня пока отправили заполнять миграционную карту, которую вообще с видом на жительство заполнять не нужно. Заполняю - наверное, раз сказали, теперь нужно. - Вид на жительство? Близкие родственники в России есть? Муж? Давайте свидетельство о браке, ага, хорошо. Ой, Анастасия, Анастасия, я вас не спросила, а у вас в России близкие родственники есть? - это она уже мне. - Ой, даже не знаю, пропустят ли вас. Кстати, миграционную карту вам заполнять не нужно было, я перепутала".

На следующем пункте контроля родственниками никто не интересуется. Приходит женщина-медработник, наставляет всем на лоб электронный градусник, отправляет заполнять "коронавирусную" анкету. Где написано, что я уведомлена, что обязана сдать в России тест на коронавирус. При этом надо отметить, есть ли у меня тест, сделанный не менее 72 часов назад. Просят дату теста. Не знаю, что писать — материал взят 21.08, результат получен 22. Пишу 22, переживаю. Доктор пробегает глазами анкету, не глядя на дату.

"Ну что ты чемодан-то сюда потащила, — говорит она ласково. — Сказали же, можно там оставить".

"Всё своё ношу с собой".

"Так, тест есть, коронавируса нет, свободна".

На следующем пункте меня уже в третий раз предупреждают, что до конца пандемии я больше выехать из России не смогу, потому что один раз уже использовала эту возможность.

"Только если на похороны близких родственников. Если тьфу-тьфу-тьфу мама-папа, братья-сёстры, муж, — стучит по дереву. — Здоровья вашим родным".

Иду дальше, догоняет пограничник, который стоял возле медицинского пункта.

"Анастасия! Вы тест на коронавирус оставили, не надо так! Вас же без него не пустят никуда".

"Так у меня ж его так решительно взяли..."

"Бывает".

"А мне надо новый тест в России делать?"

"Не".

Как мне объяснили в автобусе другие пассажиры, российский тест на Covid-19 нужно делать гражданам России: они могут воспользоваться сайтом Госуслуг и загрузить туда скан результата, а если не загрузят, их оштрафуют. У иностранцев аккаунта Госуслуг нет, поэтому они пользуются тестом, сделанным за границей.

После границы сидим в автобусе часа два — стюардесса объясняет, что ждём ещё 13 человек. Я засыпаю. За окном рассветает. Утром она рассказывает, что из Латвии не выпустили троих, а из России (автобус, в котором мы едем сейчас, вёз к границе россиян) не выпустили одного.