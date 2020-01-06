На портале объявлений продается поезд: купить может любой, но одной категории B недостаточно

В конце декабря на портале ss.lv появилось объявление о продаже поезда Рижского вагоностроительного завода. Транспорт в технически исправном состоянии. Цена вопроса - 302 500 евро, пишет портал jauns.lv.

"Продается пригородный пассажирский электропоезд “Er2”, состоящий из четырех вагонов. Поезд модернизован, обновлена ходовая часть и двигатели, новые салоны, кондиционирование и вентиляция, современный санузел и небольшой кофейный бар", - говорится в объявлении.

Foto: Скриншот ss.lv

Срок эксплуатации поезда продлен до 2024 года и приобрести его можно в рассрочку (не более пяти лет). Стоимость поезда 1974 года выпуска (включая НДС) составляет 302 500 евро.

Портал jauns.lv связался по указанному в объявлении телефону с продавцом, однако, тот от подробных комментариев отказался.

Foto: Скриншот ss.lv

Специалист по общественным отношениям Министерства сообщения Ивета Канцена рассказала, что владельцем подвижного состава, как и любой другой вещи, может быть как юридическое, так и физическое лицо и его можно вполне легально приобрести, если позволяют средства. Где продавать поезд - на портале объявлений или как-то по-другому - личное дело владельца.

По словам представителя Минсообщения, покупка и продажа подвижного состава не является редкостью. Конкретный электропоезд раньше эксплуатировался в Эстонии.

Подробнее о том, как теоретически можно использовать такой вид транспорта рассказал директор Железнодорожного департамента Минсообщения Патрик Маркевич.

Обустройство кафе, стильного бара и прочих мест развлечений в вагонах, снятых с рельсов, сегодня не редкость, однако, в мире есть примеры, когда необычным образом используются вагоны, которые по-прежнему колесят. Любители вечеринок знают, что, например, в Латвии ежегодно проходит Jager Debosch Express - по сути это дискотека в поезде - с диджеями, светом, громкой музыкой и алкоголем. Судя по фотографиям в социальных сетях, мероприятие пользуется большим спросом.

В этом случае нужно, чтобы подвижной состав был в технически исправном состоянии, зарегистрирован и был под управлением лицензированного перевозчика, который, в свою очередь, обеспечивает обслуживание поезда и движение в соответствии с правилами.

Например, под конкретные вечеринки поезд обеспечивает АО Pasažieru vilciens. По словам представителя предприятия Агнесе Лиците, Jager Debosch Express осуществляется в вагонах Pasažieru vilciens как коммерческие перевозки.