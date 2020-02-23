"На время сессии оставили в доме малютки". Женщина ищет своих родителей

При посредничестве известной на постсоветском пространстве телепередачи "Жди меня" Татьяна Моторна с Украины ищет в Латвии своих биологических родителей.

Татьяна Моторна (на фото справа) родилась в 1984-м году в Даугавпилсе. "Насколько мне известно, на тот момент мои биологические родители были студентами. Когда я родилась, им нужно было сдавать сессию, и они решили на время оставить меня в доме малютки. Когда сдали сессию, вернулись за мной, но оказалось, что меня удочерили", - рассказывает женщина.

Новая семья вместе с ребенком переехала на Украину. "Я узнала, что лет 10-15 назад мои биологические родители уже пробовали меня искать, но безуспешно, - рассказывает Татьяна. - Мамочка! Папа! Пожалуйста, отзовитесь!"

В случае если вам известна какая-то информация волонтер передачи "Жди меня" Мартиньш Зиебергс просит звонить ему по телефону +371 29 923 833 или писать эл. письма на адрес: martins.ziebergs@inbox.lv.