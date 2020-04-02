Плати, если даже уехал домой? Готовы ли вузы помочь латвийским студентам с оплатой жилья в общежитиях

В связи с объявленной чрезвычайной ситуацией все занятия в высших учебных заведениях Латвии проходят удаленно. Многие студенты, ранее проживавшие в общежитиях, разъехались по домам. При этом не все вузы спешат отменять или снижать плату за комнату, даже если она пустует.

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В редакцию портала DELFI обратилась студентка Рижского технического университета (РТУ). Раньше она жила в студенческом общежитии, а после того как очное обучение отменили, уехала домой. "В связи с этим я обратилась к администрации с просьбой уменьшить плату за общежитие. На что мне предложили выселиться и расторгнуть договор или продолжать платить полную сумму. Думаю, этот вопрос сейчас актуален для многих студентов", - говорит девушка.

В РТУ объяснили, почему приняли решение не снижать плату. "Мы понимаем, что объявленная в стране чрезвычайная ситуация порождает много вопросов и неясности. На данный момент в служебных гостиницах РТУ остается большая часть студентов, гостиницы продолжают работать и обеспечивать все необходимые услуги, поэтому размер оплаты остается в прежнем объеме", - поясняет директор Департамента общественных отношений РТУ Иварс Свиланс.

По его словам, сейчас у обслуживающего персонала работы больше, а расходы на содержание гостиниц выше, так как в целях безопасности необходимо проводить дезинфекцию: у гостиниц расположены дезинфицирующие средства, обслуживающий персонал в усиленном порядке дезинфицирует помещения и дверные ручки, студенты проинформированы о необходимых мерах безопасности.

"Если бы студент арендовал квартиру у частного лица, но какое-то время в ней не жил, то, скорее всего, ему все равно пришлось бы платить за аренду, в противном случае эту квартиру сдали бы другому человеку. Та же ситуация со служебными гостиницами – если студент решил длительное время не жить в общежитии и не хочет платить арендую плату, то он может расторгнуть договор. Однако, отказываясь от места, ему нужно подумать, где он будет жить после окончания чрезвычайной ситуации, так как освободившееся место будет предложено студентам, которые стоят в очереди", - говорит Иварс Свиланс.

Как выяснил DELFI, не все вузы выбрали такую стратегию. Так, например, в Латвийском университете плату за общежитие снизили.

"Из-за объявленной в стране чрезвычайной ситуации и установленных запретов, в том числе отмены очного обучения, а также целью способствовать тому, чтобы студенты выехали из общежития, мы принял решение снизить арендную плату для студентов, которые покинули служебные гостиницы до окончания чрезвычайной ситуации", - сообщила специалист по общественным отношениям Департамента коммуникации и инноваций ЛУ Синдия Иесалниеце.

По ее словам, в общежитиях проживает много иностранных студентов, которые уехать домой не могут. В связи с этим университет соблюдает дополнительные меры предосторожности и, уважая права оставшихся студентов, продолжает выполнять обязательства, оговоренные в заключенных договорах. В служебных гостиницах проводится дополнительная санитарная уборка, размещены стенды с дезинфицирующими средствами, запрещено приводить гостей.

"У ЛУ нет проблем с размещением, поэтому мы можем обеспечить спальные места для всех студентов, желающих жить в общежитии. Однако, чтобы ограничить риск распространения вируса, доступ в служебные гостиницы ЛУ для студентов других вузов на данный момент закрыт. Студентам ЛУ запрещено менять служебные гостиницы до окончания чрезвычайной ситуации", - говорит Синдия Иесалниеце.

Для студентов, которые в настоящее время прибывают в общежития ЛУ, установлены дополнительные меры безопасности и предложены только отдельные одноместные комнаты.

Как сообщили в Латвийском сельскохозяйственном университете, большая часть студентов покинула служебные гостиницы и уехала домой, откуда продолжает обучение дистанционно. "Чтобы в сложившейся ситуации оказать поддержку учащимися и способствовать ограничению распространения Covid-19, студенты, которые покинули общежития и об этом сообщили, с 13 марта освобождены от арендной платы за служебную гостиницу", - сообщила руководитель коммуникации Центра коммуникации и маркетинга ЛЛУ Лана Янмере.

Она подчеркнула, что у ЛЛУ есть возможность обеспечить место проживания для всех учащихся вуза – как латвийских, так и иностранных студентов.