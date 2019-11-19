Пьяный вызвал себе полицию: "Выпил много водки, но хочется за руль. Запретите мне!"

Забавная история произошла в Эстонии, где пьяный водитель сам вызвал себе полицию, а затем еще и похвалил стражей порядка за работу, пишет rus.delfi.ee.

"На выходных получили звонок от жителя Йыгевамаа, который признался, что выпил много водки, а теперь хочет сесть за руль", — говорится в сообщении полиции.

Звонивший по номеру экстренной помощи мужчина сказал: "Знаю, что нельзя, но вот нужно. Кто мог бы мне запретить?"

На всякий случай к звонившему выехал патруль в надежде застать его дома. Полицейским показалось, что мужчина был рад их прибытию. Сразу же добровольно протянул стражам порядка ключи от автомобиля, чтобы таким образом исключить возможность своей поездки.

И это еще не всё: утром мужчина еще раз позвонил в полицию. На сей раз для того, чтобы выразить благодарность. "Я был пьян и должен был поехать, но полиция забрала ключи. Хочу поблагодарить полицейских, всё было сделано правильно, все в порядке, худшего удалось избежать. Здоровья и сил вам всем!".

Лыунаская префектура ставит мужчину в пример: "Если в ходе употребления алкоголя у вас возникло чувство, что нужно куда-то ехать, звоните 112, мы поможем вам принять правильное решение, чтобы вечер не завершился аварией и камерой".