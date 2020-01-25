Шрек, ведьмак и сталкер: в Риге проходит международный фестиваль ролевых игр

В субботу, 25 января, в Риге проходит первый общебалтийский LARPCon - фестиваль любителей ролевых игр живого действия. На него съехались не только ролевики из Латвии, Эстонии и Литвы, но и гости из Украины и России. Поклонники фэнтезийных вселенных или, наоборот, далёкого постъядерного будущего, переодетые в тематические костюмы, устраивают рыцарские турниры, продают мягкое игровое оружие и "эльфийские" украшения и обсуждают планы на игры следующего сезона.

Как сформулировать, что такое ролевые игры - уже почти 30 лет, с самого зарождения движения, спорят сами ролевики. Чаще всего говорят "интерактивный театр" - зрителей нет, играют все, а реплики заранее не прописаны, игрок просто должен вести себя как персонаж в соответствующей ситуации.

В 2020 в Прибалтике анонсировано 7 игр. Буквально на любой вкус и цвет, по вселенным разных книг, фильмов и компьютерных игр. Люди в тельняшках и условно-современной боевой амуниции презентовали игру по "Метро 2033", компания людей в средневековой одежде (некоторые - с эльфийскими ушами) - игру по популярной сейчас вселенной "Ведьмака".

Большой ажиотаж вызвал анонс игры по довольно неожиданной вселенной - по "Шреку". Несколько человек подбежали к столику организаторов и заранее забронировали роли - феи-крёстной, драконицы и ведьмы.

Последние несколько лет балтийские ролевики организуют всё больше совместных игр, большинство из которых проходит в Латвии - она посередине, сюда удобно ездить и литовцам, и эстонцам. Большой выбор позволяет каждому выбирать себе и игру, и роль по вкусу - кто хочет в первую очередь подраться на мечах, едет воином на игру по миру фэнтези, кто хочет играть "мозгами" - едет королём или дипломатом, кто хочет пережить яркие эмоции - придумывает своему персонажу трагическую любовную историю.

"Новичков мы обычно привлекаем на такие роли, где им могут помочь более опытные игроки, - говорит Светлана Эрин, одна из организаторов фестиваля. - Это придворные дамы, стражники, ученики магов. Можно добавиться к нам в группу на Facebook и написать "старичкам" - мы всё объясним и покажем".